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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuklarla birlikteyken vuruldu | Son dakika haberleri

        Çocuklarla birlikteyken vuruldu

        Mersin'de motosikletle iki torunuyla birlikte seyahat eden 56 yaşındaki Salih Şahin silahlı saldırıya uğradı. Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 23:52 Güncelleme: 25.06.2024 - 01:49
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        Çocuklarla birlikteyken vuruldu
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        Mersin'de 2 torunuyla motosiklet üzerinde seyir halindeyken tabancalı saldırıya uğrayan Salih Şahin (56), başından vurularak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Olay, gündüz saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Beraberinde 2 küçük torunuyla beraber motosikletle seyir halinde olan Salih Şahin, yanına yaklaşan motosikletteki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Tabanca ile açılan ateş sonucu başından vurulan Şahin'in motosikleti yere devrildi. Şahin ve motosiklette bulunan 2 torunu da yere düşerken, başında kask bulunan saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

        İKİ ÇOCUK KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

        Şahin’in silahlı saldırıya uğraması ve torunlarıyla birlikte motosikletten düşmesi ile saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, torunları ise olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

        Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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