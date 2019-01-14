İstanbul Modern, yarı yıl tatilinde çocuklar için sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir program hazırladı. 21 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 7 - 12 yaş arası çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştirebilecek.

Foto - Kolaj

Atölyede bir çağdaş sanat uygulaması olarak fotoğraf ele alınacak. "Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı" fotoğraf sergisinden esinlenecek programda çocuklar önce sergiyi gezecek, ardından atölyede onlar için hazırlanan fotografik görüntülerle oynayacaklar.



Gölge Atölyesi

Bu atölyede çocuklar, fotoğraf sanatının temel prensiplerinden ışık - gölge konularına odaklanacak.



Dans Eden Resimler

Çocuklar, sanatta hareketin nasıl temsil edildiğine ve hareketin izdüşümüne odaklanacak. Çocukların dans figürleri üretmeleri ve bu figürleri gerçekleştirirken resimler oluşturmalarıyla devam edecek program, çocukların müze sergisinde yapacakları incelemeyle sona erecek.

Çamurdan Heykeller

Çamurdan heykeller atölyesinde çocuklar, İstanbul Modern'in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların sanat çalışmalarında olduğu gibi, kendi hikâyelerinden yola çıkacak. Fiziksel özelliklerinin ötesinde kendi iç dünyalarına bakan çocuklar, kendini anlatma sanatının pek çok sıra dışı yöntemiyle tanışacak. Alışkanlıklarını, korkularını, özgünlüklerini çamura form vererek somutlaştıracak.



Geleceğin Mimarları

Çocuklar bu atölyede özel hazırlanmış geometrik biçimleri bir araya getirip, bir kent yaratacak. Doğadan ilham alarak, canlıların yuvalarını, işlevsel, ergonomik ve estetik açıdan çözümleyerek gelecek için doğayla uyumlu kent modelleri hazırlayacak.

Baskı Atölyesi

Atölye çalışması tasarım ve serigrafi sanatını buluşturacak. Çocukların kasnağa geçirilmiş kumaş yüzeyler üzerinde çizimler yapmaları ile başlayan program, tutkalla sabitleme uygulamasıyla devam edecek. Ardından kalıplarını bir sonraki etkinliğe katılacak çocukların kullanmaları için ayıran çocuklar, kurumuş hazır kalıpları kullanarak baskı çalışmalarını tamamlayacak.



Resimler ve Kostümler Atölyesi

Bu atölyede çocuklar, renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacak. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek, resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendirecek. Ardından, çocuklar önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlayacaklar.

Linol Baskılar

Çocuklar, sanat tarihinden örneklerin incelendiği kısa bir sunumdan sonra linol kalıpları boyayıp baskılar elde edecek.



Kumaştan Resimler

Çocuklar sergi alanlarında keşfe çıkacak. Programın atölye uygulamasında ise farklı renk ve dokuları bir araya getirerek kendi imgelerini oluşturacak.

Akımlar ve Resimler

Bu atölyede çocuklar, kendine özgü üretim süreçlerini içeren sanatsal pratikleri deneyimleyerek modern sanat tarihinin izlenimcilik, kübizm, soyut dışa vurumculuk gibi akımlarını keşfetme fırsatı yakalayacak.