Çocuklarda aşılanma sayısı Covid-19 salgını sonrası tekrar artmaya başladı

REKLAM advertisement1

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 sonrası çocuklardaki aşılama oranları hakkında rapor yayımladı.

Özellikle düşük gelirli ülkelerde çocuklardaki aşılama oranının salgın öncesine kıyasla azalmasının çocuklar arasında hastalık riskine yol açtığına değinilen raporda, 2022'de bir önceki yıla göre 4 milyon daha fazla çocuğa aşı ulaştırıldığı kaydedildi.

ÇOCUKLARIN AŞILANMA ORANI 2019'DAN DAHA DÜŞÜK

Söz konusu artışa rağmen dünya genelinde çocukların aşılanma oranının 2019'dan daha düşük olduğu belirtildi.

Raporda, 2021'de 24,4 milyon olan difteri, tetanoz ve boğmaca (DTP3) aşılarının bir ya da birden fazla dozunu yaptırmayan çocukların sayısının, 2022'de 20,5 milyona düştüğü bilgisi verildi. Söz konusu sayının hala 18,4 milyon olan 2019 verilerine göre düşük olduğuna işaret edildi.

REKLAM

Salgın sonrasında aşılanmada düşüş gözlemlenen 73 ülkeden yalnızca 15'inin salgın öncesi seviyesine ulaştığı, 34'ünün ise düşüşe geçtiği aktarıldı.

Gavi Aşı İttifakı'nın desteklediği 57 ülkede 2021'de yüzde 78 olan DTP3 aşılama oranın, 2022'de yüzde 81'e ulaşırken, orta gelirin altındaki ülkelerde ise hiç aşı vurulmayan çocukların sayısının 2 milyona düştüğü belirtildi.

KIZAMIK AŞISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ GÖZLEMLENMİYOR

Kızamığa karşı aşılanma oranının diğer aşılara kıyasla artış göstermediğinin kaydedildiği raporda, 35,2 milyon çocuğun kızamığa yakalanma riski hakkında uyarı yapıldı.

Rapora göre, 2022'de salgın öncesine göre 2,7 milyondan daha fazla çocuğa, kızamık aşılarının ilk dozu uygulanmadı.