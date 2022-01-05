Çocuklara için özel

BKM, Maximum Uniq'de çocuklara özel bir program hazırladı. 'Çinyo ile Markonyo', 'Jazz For Kids' ve 'Ludwig ve Arkadaşları' 8 - 23 Ocak arasında küçük izleyicileriyle buluşacak.
'ÇİNYO İLE MARKONYO'
Bir çocuğun hayali nedir?
Görüp görebileceği her şey! Çünkü çocuk için her şey birer oyundur, özgürlüktür.
Peki, ebeveynin çocuğu için kurduğu hayali nedir?
Bu soruyu belki biraz değiştirmek gerekir. Çünkü ebeveynin çocuğu yerine kuracağı her hayal, onları görünmez iplerle birbirine bağlar. Bu ipleri kim elinde tutar, ipler kimin ayağına dolanır orası pek belli olmaz...
Oyunda, iplerinden kurtulmak isteyen bir kukla olan 'Çinyo' ile onun için her şeyin iyi olmasını isteyen ustası Markonyo'nun hikâyesi anlatılacak.
'Markonyo', 'Çinyo'nun güvende olması için aşırı koruyucu davranmaktadır. Tesadüfen hayatlarına giren gezgin kaplumbağa 'Kaplum', hem 'Çinyo'nun hem 'Markonyo'nun kendilerini keşfetmelerine yardımcı olur.
'Çinyo ile Markonyo', çift dilli mesajlar içermesi dolayısıyla çocuklara da, ebeveynlere de pedagojik bir deneyim fırsatı da sunacak.
Çocuklara Mesajlar;
• Bağımsız ve Özgüvenli Bir Birey Olmak
• Hayal Etmek
• Hata Yapmaktan Korkmamak
• Hedefleri İçin Çabalamak
• Sınır ve Kural Tanımak
• Meraklı ve Sorgulayıcı Olmak
Ebeveynlere Mesajlar;
• Koşulsuz Sevgi
• Birey Kabulü
• Yaş ve Becerilere Uygun Beklentilere Girmek
• Keşfe İzin Vermek
• Duygu Rehberliği
• Sınır ve Kural Koymak
• Tutarlı Olmak
• Mükemmel Değil Yeterince İyi Ebeveynlik
'JAZZ FOR KIDS'
Çocukların birlikte şarkı söyleyeceği, müziğe katılacağı ve dans edeceği çocuk konserinde "Ali Baba'nın Çiftliği", "Bir Aslan Miyav Dedi", "Mavi Yeşil Misket", "Kırmızı Balık Gölde" gibi herkesin bildiği çocuk şarkılarını Bestem Yuvarlak ve arkadaşları, çocuklarla caz formunda buluşturacak.
'LUDWIG VE ARKADAŞLARI'
Müzik tarihine sığmayan bir dehanın öyküsü, BKM ve Duende Global ortak yapımıyla minik izleyicileriyle buluşacak.
Eğlenceli interaktif bir sunumla Klasik Batı Müziği'nin dâhi bestecisi Ludwig van Beethoven'ın yaşamı ve eserleri, etkilendiği ve etkilediği besteciler Bach, Mozart, Schubert, Chopin ve Tchaikovsky gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden oluşuyor.
Caner Akın'ın rejisörlüğü ve anlatımıyla gerçekleşen gösteride, Tan Sağtürk ve Gizem Bodur'un koreografileri, Tan Sağtürk Akademi'nin minik dansçılarıyla renklenecek. Ludwig van Beethoven'ı ise minik yıldız Bora Akın anlatacak.
Klasik müziğin en sevilen eserlerinden, opera aryalarından ve klasikleşmiş bale eserlerinden seçkilerin yer aldığı özenle kurgulanmış projeye Symphonista Quintet eşlik edecek.
MAXIMUM UNIQ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ OCAK AYI TAKVİMİ
8 Ocak... 'Çinyo ile Markonyo' (Maximum Uniq Lounge)
15 Ocak... 'Çinyo ile Markonyo' (Maximum Uniq Lounge)
22 Ocak... 'Çinyo ile Markonyo' (Maximum Uniq Lounge)
22 Ocak... 'Jazz For Kids' (Maximum Uniq Box)
23 Ocak... 'Ludwig ve Arkadaşları' (Maximum Uniq Hall)
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