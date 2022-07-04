Çocuklar 'Kaplumbağalı Adam' ile tanışıyor



Pera Müzesi, Suna ve İnan K‎raç Vakf‎ı Oryantalist Resim Koleksiyonu’nu çocuklara tanıtmak için hazırladığı “Kayboldum Ben Galiba!” isimli animasyon serisinin ikinci bölümünü yayınladı. 4-12 ya‏ş arası çocuklara yönelik animasyonlarda, bir elçi ve yemi‏ aramak için haremden çıkan bir maymun, zamanda yolculuk yaparak Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerini keşfe çıkıyor.

“Elçinin Serüveni” adlı ilk bölümde Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar koleksiyon sergisini gezen elçi ve maymun, “Kaplumbağalı Adam” başlıklı ikinci bölümde, müzenin Osman Hamdi Bey’e ayrılan bölümünü keşfe çıkıyor. Türk tarihinin en etkili kültür insanlarından biri olan Osman Hamdi Bey’in hayat‎ hakkında sohbet eden ikili, Oryantalist resmi eğlenceli bir dille anlatıyor. Osman Hamdi Bey’in başyapıtı Kaplumbağa Terbiyecisi’ne odaklanan animasyonda, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek bilgiler yer alıyor.

Yönetmenliğini Ethem Onur Bilgiç ve Emrah Tümer’in yaptığı “Kayboldum Ben Galiba!” animasyon serisinin müzikleri Nilipek ve Berkay Küçükba‏lar’a ait. Maymunu Meltem Cumbul’un, elçiyi Yekta Kopan’‎n seslendirdiği “Kayboldum Ben Galiba! Kaplumbağalı‎ Adam” bölümü Pera Müzesi Youtube kanalından izlenebilir.