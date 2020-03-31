31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuk yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Çocuk yardım parası ne kadar? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Devlet çalışan anneler için destekte bulunuyor. İşte, 2020 çocuk yardım parası ile ilgili merak edilenler...
ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çocuk yardımı için belirlen şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar başvurularını; ikamet adreslerine en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına şahsen iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartının olması yeterlidir. Aynı zamanda ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranarak da çocuk yardımı başvurusu tamamlanabilir.
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) ŞARTLARI NELERDİR?
*Şartlı eğitim yardımından yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
*Şartlı eğitim yardımına başvuracak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir sigorta koluna ait iş akdinin olmaması şarttır.
*Temel olarak; şartlı eğitim yardımı, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da göndermekte zorluk yaşayan ailelere çocuklarını okula gönderme şartıyla bu destek verilir.
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY) NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
Şartlı sağlık yardımı olarak, nüfusun yoksul olarak değerlendirilen kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmesi için devlet nakdi yardım sağlar.
*İhtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerdeki her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sosyal güvencelerinin olmaması gerekir.
*Ailelerin çocuklarını düzenli olarak doktor kontrollerine götürmesi de aranılan şartlar içinde yerini almıştır.
*Ailenin muhtaçlık durumunda ya da ihtiyaç sahibi olması seviyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmelidir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!