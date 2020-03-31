Çocuk yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Çocuk yardım parası ne kadar? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Devlet çalışan anneler için destekte bulunuyor. İşte, 2020 çocuk yardım parası ile ilgili merak edilenler...

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çocuk yardımı için belirlen şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar başvurularını; ikamet adreslerine en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına şahsen iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartının olması yeterlidir. Aynı zamanda ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranarak da çocuk yardımı başvurusu tamamlanabilir.



ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) ŞARTLARI NELERDİR?

*Şartlı eğitim yardımından yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

*Şartlı eğitim yardımına başvuracak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir sigorta koluna ait iş akdinin olmaması şarttır.

*Temel olarak; şartlı eğitim yardımı, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da göndermekte zorluk yaşayan ailelere çocuklarını okula gönderme şartıyla bu destek verilir.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY) NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Şartlı sağlık yardımı olarak, nüfusun yoksul olarak değerlendirilen kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmesi için devlet nakdi yardım sağlar.

*İhtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerdeki her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sosyal güvencelerinin olmaması gerekir.

*Ailelerin çocuklarını düzenli olarak doktor kontrollerine götürmesi de aranılan şartlar içinde yerini almıştır.

*Ailenin muhtaçlık durumunda ya da ihtiyaç sahibi olması seviyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmelidir.