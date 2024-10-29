Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çocuk parkındaki oyuncaklara tekme attılar, görevlilere saldırdılar: 3 gözaltı | Son dakika haberleri

        Çocuk parkındaki oyuncaklara tekme attılar, görevlilere saldırdılar: 3 gözaltı

        İstanbul Avcılar sahilindeki çocuk parkında oyuncaklara ve uyarı tabelalarına tekme atarak zarar veren yabancı uyruklu 3 kişi kendilerini uyaran görevlileri tehdit ederek bıçak çekti. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 3 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avcılar'da tepki çeken olay
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir parka 26 Ekim Cumartesi günü A.S. (16), N.A. (17) ve M.H. (18), adlı 3 çocuk, parkın tabelalarına ve oyuncaklara tekme atarak zarar verdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak tepki çekti.

        GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE BIÇAK ÇEKTİLER

        Aynı parkta dün gece 3 çocuk yine taşkınlık yaparak etrafa zarar verdi. O sırada parkta bulunan çocuklar ve aileleri durumdan rahatsız oldu. Kısa sürede olay yerine parkın güvenlik görevlileri geldi. Görevliler çocuklara müdahalede bulundu. Ancak çocuklar görevlilere bıçakla karşı koydu.

        Arbede sırasında bir güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

        Polisler, yaptıkları inceleme sonucunda, çocukların, 3 gün önce aynı parkta taşkınlık yapan yabancı uyruklu A.S. (16), N.A. (17) ve M.H. (18), olduğunu belirledi.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Kamu malına zarar vermek', 'Memuru tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Memura görevini yaptırmamakta direnme' suçlarından işlem başlatıldı. Bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakılmaları halinde sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul avcılar
        #göçmen
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Habertürk Anasayfa