Çocuk hekimlerinin vitamin isyanı
Türk Pediatri Kurumu Derneği Yönetim Kurulu'ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, "Tıpkı aşı karşıtlığında olduğu gibi bu konuda da kontrolsüz bir yayılım var. Yüzde 99'u doktor olmayan kişiler. 'Bunu içirin çocuğunuza iyi gelecek, şu takviyeyi herkes kullansın' vs. Doktorlar linçleniyor, bu konuşanların kim olduğuna bile bakılmıyor. Her çocuk magnezyum kullanmalı diyor biri. Gıda takviyesi diye geçtiği için çok güvenli sanılıyor. Oysa yetişkinlerde bile karaciğere, böbreğe, kemiklere zarar verebiliyor" dedi
Türk Pediatri Kurumu Derneği (TPK) tarafından 22-26 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de gerçekleştirilen 59'uncu Türk Pediatri Kongresi'nde öne çıkan konular arasında ezbere kullanılan vitamin, gıda takviyelerinin yaratacağı riskler de yer aldı.
"HER ÇOCUĞA VİTAMİN GEREKLİ DİYE BİR ŞEY YOK"
TPK Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, çocuklara ezbere vitamin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bebeklerde ilk 2 yaşına kadar ve daha sonra da kışları D vitaminli mutlaka kullanıyoruz. Türkiye'deki annelerde demir eksikliği olması nedeniyle, 4'üncü aydan sonra mutlaka demir damlasına başlayın diyoruz. Ondan sonra ise 'Mutlaka kullanın' dediğimiz hiçbir şey yok. Vitaminler herkes için kullanılması gereklidir diye bir şey yok. Eksiklik var ise, beslenme bozukluğu var ise o zaman evet" diye konuştu.
DOKTOR LİNÇLENİYOR, NE OLDUĞU BİLİNMEYENLERE İNANILIYOR
Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım ise bu konuda sosyal medya üzerinden yayılan akımların çok büyük tehlike yarattığını belirterek şu uyarılarda bulundu: “Bu konuda da aslında aşı karşılığına benzer bir durum var. Şöyle ki, kontrolsüz bir yayılım var sosyal medyada. Yüzde 99'u doktor olmayan, başka başka kişiler. İçlerinde imam bile var! Bunu için çocuğunuza iyi gelecek, şunu almanız lazım, herkes bundan kullansın. Yani böyle bir tanımlama asla yok. Her çocuğun metabolizması birbirinden farklıdır. Şu takviyeyi herkes kullansın diye bir çıkarım asla olamaz. Ama instagram'da bizim de önümüze düşüyor. Bunu herkes içsin. Dediğim gibi imam da var, beslenme uzmanıyım diyen de var. 1 milyon takipçili olan influencer var. Ben kullandığım çok iyi geldi diyor, gönül rahatlığıyla herkes kullansın diye öneriyor. Bu platformlarda doktor linçlenirken bu önerileri yapanların kim olduğuna bakılmıyor. Aslında iş, çok tehlikeli boyuta gidiyor. Mesela geçenlere gördüm, her çocuk magnezyum kullanmalı diye bir açıklama var. Böyle bir dünya yok! Veya her çocuk balık yağı içmek zorunda değil. Balık yağı eşzamanlı kanamayı kolaylaştıran bir ürün. Çocuğun kanamalı bir hastalığı varsa bunu kullanamaz. Gıda takviyesi diye geçtiği için çok güvenli olduğu düşünülüyor ama kontrolsüz gıda takviyesi yetişkinlerde bile karaciğer disfonksiyonu, böbrekti hasarı veya kemikte bazı bulgulara yol açabiliyor. Bizim ülkemizde çok tehlikeli bir laf var: Ya bu bitkisel zaten."
“BOY KİLO NORMAL AMA TÜKETTİĞİ SADECE KARBONHİDRAT"
Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer ise bu konuda ana kuralın aslında “hekim kontrolü” kuralı olması gerektiğini kaydederek Instagram'dan, YouTube'dan önümüze düşen bu gibi paylaşımlardan ailelerin uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Beşer, beslenme bozukluğunun sadece az beslenmekle ilişkili olmadığını da söyledi ve ekledi: “Çocuk alması gereken kaloriyi sadece ekmekten alıyor örneğin. Boyu, kilosu, görüntüsü normal gibi durabiliyor. Ama aslında orada da bozukluk var. Obezite veya yanlış içerikle beslenme söz konusu. Yani çocuğun boyu, kilosu iyi ama tükettiği sadece karbonhidrat. Yeteri kadar protein alamaması, büyümesi, zeka gelişimi, birçok fonksiyonu için alması gereken gıdayı alamaması durumu. Bunları da tespit etmek çok zor. Az veya fazla alımı tespit edebilmemiz lazım. Şimdiye dek yapılan çalışmalara baktığımızda yatan hastalar çocuklarda yüzde 11-16 arasında olan yetersiz beslenme oranı ayaktan başvuran çocuklarda da (deprem öncesinde) yüzde 5 ila 10 civarında. Depremden sonra bazı bölgelerde daha da kötüleşmiş olabilir bu durum."