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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk camdan fırladı! Can havliyle annesine koştu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Çocuk camdan fırladı! Can havliyle annesine koştu!

        Çorum'da, ara sokakta hızla giden 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazada, 4 yaşındaki Muhammet A.'nın otomobilin camından fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerden kalkan küçük çocuk araçtan inen annesine koştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 09:22 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:49
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        Çocuk camdan fırladı! Can havliyle annesine koştu!
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        Çorum'da kaza, dün akşam, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 17'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf A.'nın (42) kullandığı otomobil ile Mustafa B. (31) kontrolündeki otomobil çarpıştı.

        KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

        DHA'daki habere göre otomobildeki Muhammet A.'nın (4) dışarı fırladığı kazada; Yusuf A., Sati M. (45), Zeynep Emine A. (9), Esra A. (33), Sudenaz A. (18) ve Zehra B. (11) yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

        CAN HAVLİYLE ANNESİNE KOŞTU

        Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde camdan fırlayan küçük çocuğun can havliyle ayağa kalkması ve araçtan inen annesine koşup sarılması yer aldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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