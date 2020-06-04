Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Türkiye kadın istihdamının çok düşük olduğu bir ülke. Çalışma çağındaki kadınların sadece yüzde 26’sı istihdamda bulunuyor. Kadın istihdamının önündeki önemli engellerden birinin, doğum yapan annelerin çocuklarına bakmak için çalışma hayatından çıkmaları olduğu değerlendiriliyor. Çocuğuna bakmak için çalışmaya ara veren kadınların önemli bir kısmı bir daha çalışma hayatına dönemiyor.

Kadın istihdamını artırmak amacıyla son yıllarda birtakım yasal düzenlemeler yapıldı. Önce, kadın işçi sayısı 150’den fazla olan iş yerlerine kreş hizmeti zorunluluğu getirildi. İki yıl önce çıkartılan bir yasa ile de zorunlu olsun ya da olmasın işverenin çalışanlarına sağladığı kreş hizmeti için vergi istisnası imkanı tanındı.

KREŞ HİZMETİ HANGİ İŞVERENLERE ZORUNLU?

Kadın çalışan sayısı 150’den fazla olan işverenlerin kreş hizmeti verme yükümlülüğü bulunuyor. İşverenler bu yükümlülüğü nasıl yerine getireceği konusunda serbestler. İsteyen işveren kendisi bir kreş açıp personelin çocuklarına hizmet verebilir. İsteyen işveren ise başka işverenlerle ortak kreş açabilir ya da mevcut kreşlerden hizmet satın alabilirler.

KREŞ HARCAMALARININ NE KADARI VERGİDEN İSTİSNADIR?

İşveren kendisi veya başka bir işverenle ortak kreş açarsa, bu kreş için yapılan tüm harcamalar vergiden istisnadır. Mevcut kreşlerden hizmet satın alan işveren ise bu harcamanın bir kısmı için vergi istisnasından yararlanabiliyor.

2018 yılına kadar vergiden istisna tutulan kreş harcaması tutarı, asgari ücretin yüzde 15’i ile sınırlıydı. 2018’de yapılan değişiklik ile bu tutar asgari ücretin yüzde 50’sine çıkartıldı. Değişiklik yapılmasaydı bu yıl için aylık 441 TL’ye kadar olan kreş harcaması vergiden istisna edilebilecekti. Değişiklik dolayısıyla bu yıl için çocuk başına aylık 1470 TL’lik kreş harcamasının tamamı vergiden istisna tutuluyor.

KREŞ ZORUNLULUĞU OLMAYAN İŞVEREN DE YARARLANABİLİYOR

Vergi avantajından daha önce sadece kadın çalışan sayısı 150’yi aştığı için kreş hizmeti verme zorunluluğu bulunan işverenler yararlanabiliyordu. Değişiklik sonrası artık kreş zorunluluğu bulunmayan işverenler de vergi avantajından yararlanabiliyor. Bu sayede, sadece bir personeli için kreş yardımı yapan işveren de vergi avantajından yararlanma imkanına kavuştu.

NAKİT ÖDEME YAPANA VERGİ AVANTAJI YOK

Vergi avantajından yararlanabilmek için ya işverenin kendisi ya da ortak açtığı kreşte hizmet vermesi ya da gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan mevcut kreşlerden hizmet satın alması gerekiyor. Ödemenin kreşe yapılması zorunluluğu bulunuyor. Aylık 1.470 TL’yi aşan kreş yardımları ile işçiye kreş desteği olarak yapılan nakdi ödemelerin tamamı vergiye tabi tutuluyor.

PRİM KESİNTİSİ YAPILMIYOR

Maliye Bakanlığı’nın tebliğine göre, kreş yardımı doğrudan kreş işletmecisine yapılsa bile bordroda asıl ücret ile birlikte gösterilmek zorunda. Ancak, bordroda gösterilse bile sosyal güvenlik primi kesintisine tabi tutulmuyor.

ERKEK ÇALIŞANLARDA UYGULAMA NASIL?

Erkek çalışanlara yapılan kreş yardımı konusunda ise farklı bir uygulama söz konusu. Anne öldüğü için çocuğuna kendisi bakan erkek çalışanlara yapılan kreş yardımları hem vergiden, hem de sosyal güvenlik priminden muaf tutuluyor. İşverenlerin diğer erkek çalışanlar için yaptığı kreş yardımı için ise vergi istisnası uygulanmazken prim kesintisinden muaf tutuluyor.