Çocuğa şiddette sıcak gelişme!

AA

Kocaeli'ndeki İzmit Seka Park’ta kafede oturan bir adam, iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra küçük çocuğunu bebek arabasına bindirerek mekândan ayrıldı. Tartışmanın hararetiyle öfkesine hakim olamayan adam bebek arabasından düşen çocuğu önce fark edemedi. Kısa bir süre sonra çocuğunu yerde gören adam, ona sarılıp yaralanıp yaralanmadığına bakacağı yerde tokat attı!

KOCAELİ EMNİYETİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

AA'da yer alan habere göre kollarından hızla tuttuğu bebeği sertçe bebek arabasına oturtan adam daha sonra ise yoluna devam etti. Bu tabloyu gören vatandaşlar 'böyle birine çocuk mu emanet edilir' demekten kendini alamadı.

Yaşanan olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün basında ve sosyal medyada yer alan "küçük çocuğa şiddet" konulu habere ilişkin görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

O BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.K, mağdurun da 2018 doğumlu çocuğu Y.A.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIMIŞTI

Seka Park'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuğun yere düştükten sonra ayağa kalkması ve arabayı kullanan kişinin tokadıyla yeniden yere savrulması yer alıyordu. Kayıtlarda, daha sonra bu kişinin, yerden kaldırdığı çocuğu bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.