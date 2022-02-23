ClickMeLive’a 4.4 milyon dolar yatırım

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Geçen yılın Haziran ayında kurulan ve canlı yayın esnasında alışveriş imkânı sunan video alışveriş platformu ClickMeLive, aralarında SGN Family Office, Yıldız Ventures, Codeway Studios Kurucusu Anıl Şimşek, Platform XIT Kurucuları Deniz Güven ve Tarkan Ersubaşı, Dr. Nuri Demirdöven ve Çetin Amato’nun bulunduğu yatırımcılardan 4.4 milyon dolar tohum yatırımı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, ClickMeLive aldığı bu yatırımla uygulamayı geliştirmeyi, Türkiye’de büyümeyi ve orta vadede ise Avrupa ile ABD’ye eş zamanlı açılmayı hedefliyor.

ClickMeLive CEO’su Kurt Onur, kullanıcılara yeni bir alışveriş deneyimi sunan uygulamanın e-ticaret dünyasının yeni trendi olduğuna dikkat çekerek, "Pandemiyle birlikte dijital dönüşüm hızlanırken, tüketici beklentileri de ciddi ölçüde değişti. Yapılan araştırmalara göre canlı yayın üzerinden online alışveriş pazarının değeri Çin’de 2017-2020 yılları arasında ciddi bir artış gösterdi ve söz konusu dönemde yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) 4 kat arttı. Çin’de 2017 yılında 3 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün 2020 yılında 171 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, pazarın değerinin 2022 yılında 423 milyar dolara ulaşması bekleniyor" dedi.

Onur, araştırma şirketi McKinsey’nin yaptığı analize göre Çin’deki büyüme ve ABD pazarındaki hareketlilik referans alındığında kullanıcıların video izlerken alışveriş yapmasına olanak sağlamanın yanında canlı sohbet ve yenilikçi etkileşim özellikleriyle izleyicinin katılımını da destekleyen video alışveriş uygulamaları üzerinden satışların 2026 yılına kadar tüm e-ticaretin yüzde 10 ila 20’sini oluşturabileceğini bildirdi.

Onur, "Standart e-ticaret sitelerinde görüntülenen bir ürünün satışa dönüşme oranı yüzde 1 ila 1.5 arasındayken, video alışveriş uygulamalarında izlenen bir ürünün satışa dönüşme oranı yüzde 20 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Tüm bu araştırmalar, oranlar ve sayılar kullanıcılarına değer yaratma noktasında markalara yeni bir kanal sunan video alışveriş trendinin potansiyelini gözler önüne seriyor" diye konuştu.