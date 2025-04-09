Cizre'de atık malzemelerden çocuk defilesi

Şırnak Cizre ilçesinde Cizre Yafes Ale Destek Merkezi, sıfır atık ve çevre bilincini aşılamak için çocuklardan oluşan sıfır atık ve geri dönüşüm defilesi ve sergi düzenledi.

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Cizre Dengbej Evinde kurulan defile alanında atık malzemelerden yapılan giyim eşyaları, küçük çocuklar üzerinde sergilendi. Elbise ve kostümleri giyen çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Defile ve sergi hakkında bilgi veren Cizre Yafes Aile Destek Merkezi Koordinatörü H. Gönül Yalazan, amaçlarının çocuklara sıfır atık ve çevre bilinci aşılamak oluğunu ifade etti. Yalazan, şunları söyledi:

"2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Aile Yılı ilan edilmesinden dolayı çocuklarımıza sıfır atık ve çevre bilincini aşılamayı hedeflerdik. Anne ve çocuklarıyla birlikte geri dönüşüm defilesinde bütün kıyafetler birlikte hazırlandı. Çok da güzel eğlenceli vakit geçirdiler. Sergi ve defile ile birlikte ortaya güzel şeyler çıktığına inanıyorum. Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakacağız.

Çocuklarımıza da bu güzel duyguları aşılamaya çalışıyoruz. Geri dönüşüm malzemelerini daha çok atık malzemeler olarak kullandık. Alışveriş yapılan çöp poşetleri, atıl durumdaki karton kutular ve anasınıfı öğrencilerimizin kullandığı kâğıt atık materyalleri kullandık. Kursiyerlerimiz evlerinde kullanmadığı ürünleri getirerek sergimizde kullandık. Hazırlık aşamamız yaklaşık bir ay sürdü. Defilemizi tarihi Dengbej Evinde gerçekleştirdik." Cizre Yafes Aile Destek Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan Nur Hida Pamukçu, amaçlarının çevre farkındalığını oluşturmak olduğunu söyledi. Pamukçu, şöyle konuştu: "Buradaki temel amacımız, küçük yaşta çocuklarımıza çevre ve sıfır atık bilincini aşılamak. Diğer temek amacımız da israfın önüne geçmektir. Aile Yılı kapsamında kurumlarımızda oluşturmuş olduğumuz iletişim atölyelerinde anne ve çocukların atık olarak kullanılmış olan malzemeleri alıp burada hazırlamış oldukları kıyafetleri bugün burada sergilerdik. Umarım çocuklarımıza ve misafirlerimize bu çevre farkındalığını oluşturmuşuzdur."