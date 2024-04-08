Çizgili sırtlan ailesi fotokapanda!
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, fotokapana yansıyan çizgili sırtlan ailesinin görüntüsünü paylaştı
Giriş: 08.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:04
Doğada yaban hayatın izlenmesi amacıyla yerleştirilen fotokapana, çizgili sırtlan ailesi yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, görüntüleri Şanlıurfa'da kaydetti.
Görüntüler DKMP tarafından sosyal medyada, "Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba" notuyla paylaşıldı.
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