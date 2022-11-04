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Çizgili kedi balıkları su altı kamerasında

Doğu Akdeniz koylarında, popülasyonu hızla artan istilacı türdeki çizgili kedi balıkları su altı kamerasıyla görüntülendi

Giriş: 04.11.2022 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz'deki koylarda, çizgili kedi balıklarının sürüler halinde hareket ettiği görüldü. Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, dalgıç ekiplerle Yayladağı ilçesi Hırlavuk koyuna dalış gerçekleştirdi.

  • Yaklaşık 15 metre derinliğe dalan Ceylan ve beraberindeki ekip, Doğu Akdeniz'deki canlı türlerini su altı kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere, aslan balığı ile leopar vatozun yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle Akdeniz'e gelen ve sayıları her geçen gün artan çizgili kedi balıkları da yansıdı.

  • Belgesel yapımcısı Ceylan, çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz'deki koyların, bentik alanda (su kütlesinin en dibindeki ekolojik bölge) yaşayan deniz canlılarının Türkiye kıyılarına ilk giriş yaptığı yer olarak bilindiğini söyledi. Gerçekleştirdikleri dalışla bu bölgedeki türleri su altı kamerasıyla görüntülediklerini aktaran Ceylan, şöyle devam etti:

  • "Denizlerde istilacı türlerin başında aslan balıkları geliyor. Devamında uzun dikenli deniz kestaneleri inanılmaz bir popülasyon artışıyla neredeyse derinlerin hakimi konumuna geldiler. 2016 yılında Türkiye kıyılarında ilk kaydı verilen çizgili kedi balığı şimdi inanılmaz yayılım gösteriyor. Indo-Pasifik kökenli türü yıllar önce Filipinler’de görüntülemiştim. Şimdi ise Samandağ’da kayda alıyorum."

  • Ceylan, kedi balığının ekonomik bir değerinin bulunmadığını, dikenlerinin de de son derece zehirli olduğunu belirtti.

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