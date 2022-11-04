Kedi balığının dalgıçlar için de tehlikeli olduğunu vurgulayan Ceylan, "Tahrik edip yakalamaya çalışılmazsa dalgıçlar için bir tehlikesi olmaz. Ancak, avcılık yaparken oltanıza takılması ve sizin dokunmanız oldukça riskli. Uzak Doğu'da birçok ülkede yaralanma vakaları kayıtlanmıştır. Bilim insanları uyarılarında, öldürücü olabileceklerini belirtiyor olsalar da henüz böyle bir kayıt yok ya da duyulmamıştır" diye konuştu.