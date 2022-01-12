C5 Aircross'a yeni yıl makyajı!

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Fransız otomobil üreticisi Citroen'in c-segment SUV modeli C5 Aircross, yeni yıla yeni bir görünüm ile merhaba dedi.

İlk olarak tanıtıldığı 2018 yılından günümüze 260 binin üzerinde global satış rakamı ile gelen C5 Aircross, makyaj ile birlikte markanın güncel tasarım diline kavuşurken, teknolojik yenilikleri de beraberinde getirdi.

Yapılan açıklamaya göre, dikey tasarım detaylar aracın genişlik algısını artırırken, LED teknolojili stopların da, piyano tuşu tasarımıyla 3 boyutlu görünüm etkisini güçlendirdiği kaydedildi. Bunun yanında yeni 18 inç elmas kesimli alaşım jantlar da makyaj ile birlikte gelen yenilikler arasında. Öte yandan, tasarım anlamında en büyük değişikliğin aracın ön yüzünde yapıldığı görülüyor.

KABİN İÇİ DE YENİLENDİ

C5 Aircross'un iç mekanında da bir takım yeniliklere giden Citroen, aracın kabininde yeni C4'te de karşımıza çıkan yeni bir dokunmatik ekrana yer vermiş durumda.

10 inçlik bu ekranın yanı sıra, ayrıca kişiselleştirilebilir 12.3 inçlik dijital ekran, navigasyon haritası, aktif sürüş destek sistemleri gibi bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına getiriyor.

Ayrıca, orta konsoldaki yeni multimedya ekran seçimi ile birlikte, havalandırma ızgaralarının da konumunun değiştiği fark ediliyor. Makyaj ile birlikte vites konsolunun da yerini vites değişitirme butonuna bıraktığı görülüyor.

C5 Aircross'da, C4 ve C5 X ile kullanıma sunulan yeni nesil Citroën Advanced Comfort koltuklar kullanılırken, sürücü ve ön yolcu tarafında da ısıtma ve masaj işlevlerinin sunulduğu aktarılıyor.

IŞIKTA RENGİ DEĞİŞİYOR

Makyaj ile birlikte yeni dış renkler ile gelen C5 Aircross'da, bunlardan Tutulma Mavisi adı verilen rengin dış ortam ışığına bağlı olarak koyu maviden siyaha döndüğü açıklanıyor. Kutup Beyazı, Sedefli Beyaz, İnci Siyah, Platin Gri, Çelik Gri ise aracın diğer yeni renklerini oluşturuyor.

Citroën’in Progressive Hydraulic Cushions adını verdiği özel bir süspansiyon sistemi ile gelen yeni C5 Aircross, üç bağımsız kızaklı, katlanabilir ve geriye yatırılabilir arka koltuk ile alınabiliyor.

Yeni C5 Aircross'da, dur & kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Aktif Şeritten Çıkma Uyarısı sistemini birleştiren 2'inci seviye otonom sürüş sistemi Otoyol Sürüş Yardımcısı dahil olmak üzere 20 sürüş destek sisteminin sunulduğu da verilen bilgiler arasında.