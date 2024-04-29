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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu - İş-Yaşam Haberleri

        Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu

        Bloomberg HT'nin haberine göre; Citi stratejistleri, önümüzdeki birkaç ayda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:54
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        Citi'den dolara karşı TL tavsiyesi
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        Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

        Aralarında Luis Costa’nın da yer aldığı Citi stratejistleri, “Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır” değerlendirmesinde bulundu.

        Yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını Döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtilerek "Bu tavsiye önündeki riskler arasında TCMB’nin duruşunun daha

        güvercin bir duruşa doğru ani bir şekilde değiştirilmesi de yer alıyor. Hedef : +yüzde 5, zarar kes -yüzde 2,5” görüşüne yer verdi.

        Merkez Bankası’nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirtilerek "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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