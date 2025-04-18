Altının ons fiyatı dün 3357 dolarla yeni zirvesini görürken 'güvenli limana' yönelik her gün yeni bir tahmin açıklanıyor. Goldman Sachs, hafta başında altının ons fiyatı için sene sonu tahminin 3.300 dolardan 3.700 dolara yükseltmişti.

Bugün ise Citi, piyasadaki güvenli liman arayışına dayandırılan tahmine göre üç aylık altın tahminini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti.

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Citi analistleri yayımladıkları notlarında, “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Almanya merkezli Deutsche Bank, nisanın ilk haftasında, 2025 yılı için ortalama altın fiyatı tahminlerini ons başına 3.139, 2026 yılı için ise 3.700 dolara yükseltti. Bankanın 2025 yılın için daha önceki tahmini ons başına 2.725 dolar ve 2026 için 2.900 dolardı.

HSBC ise nisan başında altın fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Banka, 2025 için ortalama ons altın fiyatını 3.015 dolara, 2026 içinse 2.915 dolara yükseltmişti.

Altın 2025’te şu ana kadar dolar bazında yatırımcısına 2025’te yüzde 27 kazanç sağladı. Yurt içinde ise gram altın yüzde 37 yükselerek 4000 liranın üzerine tırmandı İç piyasada gram altın 4.080 TL civarında seyrediyor.