Çırağan Sarayı nerede? Çırağan Sarayı'na nasıl gidilir ve nereye bağlı?

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Çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan ve günümüzde otel olarak kullanılan yapı, ince işçiliğiyle göz kamaştırmaktadır. Boğaz manzarasıyla ve altın yaldızlı süslemeleriyle pek çok kişinin konaklama amacıyla tercih ettiği saray, görkemli düğünlere de ev sahipliği yapmaktadır. Çırağan Sarayı nerede? İstanbul’da Çırağan Sarayı’na nasıl gidilir? Çırağan Sarayı önünden geçen otobüsler nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Çırağan Sarayı Nerede?

Lüks davetler ve düğün organizasyonların başkahramanı haline gelen Çırağan Sarayı, günümüzde hem yerli hem de yabancı turistlerin bizzat görmek istediği sarayların başında geliyor. Hatta pek çok tanınan isim düğün organizasyonları için Çırağan Sarayı’nı tercih ediyor. Hal böyle olunca saraya duyulan talepte belli bir noktada artıyor. Boğaz şeridinin hemen yanında konumlandırılması sebebiyle eşsiz boğaz manzarasına şahitlik yapma imkânı da sunmaktadır. İspanyol Elhamra Sarayı'ndan esintiler taşıyan saray, tarih boyu birçok kere yıkılmıştır. 90’lı yıllarda onarımdan geçen sarayın son halinin mimarisi Cumhuriyet Dönemi’ne dayanmaktadır. İsmini lale devri eğlencelerinden almıştır. Çırağan adı İbrahim Paşa tarafından saraya verilmiştir. Farsçada ışık anlamına gelmektedir. Sarayın yer aldığı caddeye ise Çırağan Caddesi denilmektedir. İstanbul’un kimliği açısından saray önemli bir yere sahiptir.

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Günümüzde otel olarak işletilen yapı pek çok sosyal etkinliğin gözde konumlarından birini oluşturmaktadır. Sedef işlemeler ile zengin görünümlü sütunları bulunan yapı, 17. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle dikkat çekmektedir. O dönemlerde “Kazancıoğlu Bahçeleri” olarak isimlendirilen saray, Boğaziçi’nin en meşhur yapısı olarak ön plana çıkmaktadır. Yabancı turistlerin de konaklama noktası olarak tercih ettikleri Çırağan Sarayı, gerek manzarası gerekse ihtişamlı görünümüyle lüks mekânlar arasında yer almaktadır. Çırağan Sarayı Avrupa Yakası'nın Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Beşiktaş’ın Yıldız Mahallesi’nde konumlanan yapı sahil şeridinin hemen yanında bulunmaktadır.

İstanbul'da Çırağan Sarayına Nasıl Gidilir?

Çırağan Sarayı’na gitmek için pek çok farklı alternatifin bulunduğunu söyleyebiliriz. Konaklama ve restoranın yanı sıra organizasyonlar için de tercih edilen yapıya en basit ulaşımı deniz taksileri sağlamaktadır. Bu ulaşımın yanı sıra Kadıköy ya da Üsküdar’dan kalkan vapurlara binerek yapıya ulaşım sağlayabilirsiniz. Beşiktaş bir noktada konumlandığından dolayı saraya da ulaşım bir o kadar kolaydır. Dilerseniz sarayın önünden geçen otobüslerle Beşiktaş ilçesine ulaşım sağlayabilirsiniz. Kişisel aracınızla bölgeye ulaşım sağlamak isterseniz öncelikli olarak Beşiktaş ilçesine gelmeniz gerekmektedir. Beşiktaş ilçesinden yola çıkarak Çırağan Caddesi üzerinden Ortaköy’e doğru giderken sarayı yolun sağ tarafında görebilirsiniz. Kısacası saraya ulaşım hem karayolu hem de deniz yoluyla sağlanmaktadır.

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Çırağan Sarayı Önünden Geçen Otobüsler

Çırağan sarayı ulaşım yönünden bulunduğu konum itibariyle kolaylık sağlamaktadır. Beşiktaş ilçesinde yer aldığından dolayı özellikle deniz ve karayolu ulaşımı için uygundur. Genel olarak deniz taksileri ve vapurlarla ulaşım sağlanmak istense de karayoluyla ulaşım da bir o kadar popülerdir. İstanbul’un çeşitli noktalarından toplu taşıma araçlarıyla saraya ulaşım sağlanabilir. En merak edilen konuların başında ise hangi otobüslerle saraya ulaşım sağlanabileceğidir. Beşiktaş’ın Çırağan Caddesi’ndeki sahil şeridinde yer alan saraya; 22, 22RE, 30D, 40, 40T, DT1, DT2, U1, U2 otobüs hatlarını kullanarak varış sağlayabilirsiniz. Sahil şeridinde yer aldığından dolayı saraya herhangi bir zorluk yaşamadan ulaşım sağlayabilirsiniz.

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