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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Çip yatırımına 40 milyar dolarlık fon - Teknoloji Haberleri

        Çin, çip endüstrisini güçlendirmek için 40 milyar dolarlık yeni devlet fonu başlatıyor

        ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinde Uzak Doğu'nun devinden çip yatırımı fonu ile yeni bir adım geldi. Çin'in, yeni bir devlet destekli yatırım fonu ile 40 milyar dolar toplamak için harekete geçtiği belirtildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 05.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:48
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        Çip yatırımına 40 milyar dolarlık fon
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        Çin, yarı iletken çip sektörü için yaklaşık 40 milyar dolar toplamayı amaçlayan yeni bir devlet destekli yatırım fonu başlatmaya hazırlandığı duyuruldu. Reuters’e göre, ülkenin ABD ve diğer rakiplerini yakalama çabalarını artırdığı belirtiliyor.

        EN BÜYÜK FON OLACAK

        Büyük Fon olarak da bilinen Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu tarafından başlatılan üç fonun en büyüğü olarak yatırımları desteklemesi bekleniyor. Bu yeni fonun 300 milyar yuan'lık (41 milyar dolar) hedefi, hükümet raporlarına göre sırasıyla 138,7 milyar yuan ve 200 milyar yuan toplayan 2014 ve 2019'daki benzer fonları geride bırakıyor.

        Başkan Xi Jinping, Çin'in yarı iletkenlerde kendi kendine yeterliliği sağlaması gerektiğini uzun zamandır vurguluyor. Bu ihtiyaç, Washington'un son birkaç yılda Pekin'in askeri yeteneklerini artırmak için gelişmiş çipler kullanabileceğine dair korkuları gerekçe göstererek bir dizi ihracat kontrol önlemi almasının ardından daha da acil hale geldi.

        Ekim ayında ABD, Çin'in gelişmiş çip üretim ekipmanlarına erişimini kesen kapsamlı bir yaptırım paketi yayınladı ve ABD'nin müttefikleri Japonya ve Hollanda da benzer adımlar attı. Yeni fonun geçtiğimiz aylarda Çinli yetkililer tarafından onaylandığı da açıklamalar arasında yer aldı.

        Reuters'e göre, Çin maliye bakanlığının 60 milyar yuan katkıda bulunmayı planladığı da belirtildi. Diğer katkıda bulunanlar henüz açıklanmış değil.

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