Çıntar nasıl pişirilir? Çıntar pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?
Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğanın sunduğu en özel lezzetlerden biri sofralarda kendine yer buluyor. Akdeniz'in bereketli ormanlarından toplanan bu etli mantara Çıntar adı verilirken; hem lezzeti hem de pişirme biçimiyle dikkat çekiyor. Ancak çıntarı pişirmek isteyenler, çıntar pişirme yöntemleri ve tariflerini araştırmaya da devam ediyor. İşte, Çıntar nasıl pişirilir? Çıntar pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?
Rengarenk görünümü ve yoğun aromasıyla dikkat Çıntar, çok blinen bir mantar türü olmasa da son dönemde dikkatleri üzerine çekiyor. Doğru pişirilmediğinde tüm lezzetini yitirebilen Çıntar hakkında merak edilen tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.
ÇINTAR NEDİR?
Çıntar, sonbaharın gelişini müjdeleyen, doğanın bize sunduğu en özel mantarlardan biridir. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sıkça rastlanan bu kırmızımsı-turuncu renkli mantar türü, bilimsel adıyla Lactarius deliciosus olarak bilinir. “Kanlıca mantarı”, “melki” ya da “melkez” gibi farklı yöresel isimlerle anılır. En sık çam ağaçlarının altındaki nemli topraklarda yetişir ve toprakla olan sıkı ilişkisi sayesinde kendine has yoğun bir aromaya sahiptir.
Çıntar yalnızca lezzetiyle değil, besin değeriyle de dikkat çeker. Protein bakımından zengin, düşük kalorili ve lif oranı yüksek olan bu mantar; demir, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de içerir. Doğadan toplanarak mutfaklara ulaşması onu ayrıcalıklı kılsa da, yenilebilir türlerle zehirli türlerin benzerliğinden dolayı mutlaka uzmanlar tarafından toplanması gerekir. Bu nedenle çıntar, sadece bir yemek malzemesi değil, aynı zamanda doğayla kurulan özel bir bağın simgesidir.
ÇINTAR NASIL PİŞİRİLİR?
Çıntarın kendine has yoğun aroması, onu diğer mantarlardan ayırır ve pişirme sırasında dikkatli olmayı gerektirir. Pişirme yöntemine karar vermeden önce, çıntarın doğal tadını ortaya çıkarmak mı yoksa başka tatlarla harmanlamak mı istediğinizi belirlemeniz gerekir. Çünkü bu mantar, sade pişirildiğinde oldukça tok ve dolgun bir lezzet verirken; soğan, sarımsak, kekik gibi tamamlayıcılarla birleştiğinde farklı katmanlar kazanır.
En yaygın pişirme yöntemi tavada sotelenmesidir. İnce doğranan çıntarlar, zeytinyağı ile birlikte kavrulur. Bu sırada içine doğranmış soğan veya sarımsak eklemek lezzetini artırır. Fırında pişirmek isteyenler için çıntar, peynirli gratinlerde ya da sebze karışımlarında tercih edilir. Daha özgün bir sunum için közde ya da ızgarada da pişirilebilir. Bu yöntem, çıntarın doğallığını ve aromatik yapısını korur. Bazı bölgelerde yumurta ile kavrularak kahvaltılık olarak bile tüketilir.
ÇINTAR PİŞİRME TEKNİĞİ
Çıntar pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli teknik detaylardan biri, mantarın su salma eğilimidir. Doğru teknikle pişirilmediğinde çıntar, lastik gibi bir kıvama ulaşabilir veya fazla yumuşayarak lezzetini kaybedebilir. İşte bu nedenle pişirme sırasında kullanılan ısı, süre ve teknikler büyük önem taşır.
Mantarlar önce geniş bir tavaya alınır ve yüksek ateşte, yağ eklenmeden önce kendi suyunu bırakması beklenir. Bu suyu çektikten sonra zeytinyağı eklenerek kavurma işlemine geçilir. Bu yöntem, mantarın hem diriliğini hem de aromasını korur. Eğer çıntarı marine etmek istiyorsanız, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve taze kekik gibi malzemelerle harmanlayıp bir süre bekletmek ideal sonuç verir.
Fırında pişirme yönteminde ise çıntarın üzerine rendelenmiş kaşar veya tulum peyniri eklenerek kısa süreli yüksek ısıda fırınlanabilir. Bu, hem çıtır bir yüzey hem de içi sulu kalan bir yapı sağlar. Bu tür tekniklerle çıntarın dokusu korunur, aroması zenginleşir.
ÇINTAR TARİFİ
Zeytinyağlı Sotelenmiş Çıntar Tarifi
Malzemeler:
500 g çıntar mantarı
1 adet büyük boy soğan
2 diş sarımsak
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
1 çay kaşığı kekik
Yapılışı:
Çıntarlar nemli bezle temizlenip iri iri doğranır.
Soğan yarım ay şeklinde doğranır, sarımsaklar ezilir.
Genişçe bir tavada zeytinyağı ısıtılır. Önce soğan ve sarımsak sotelenir.
Ardından çıntarlar eklenir. Yüksek ateşte su salıp çekene kadar karıştırılır.
Baharatlar ilave edilir ve birkaç dakika daha kavrulur.
Ocaktan aldıktan sonra üzerine limon suyu gezdirilebilir, maydanozla süslenebilir.
ÇINTAR PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI
Lezzetli bir çıntar yemeği hazırlamak istiyorsanız, bazı püf noktalarına mutlaka dikkat etmelisiniz. İşte çıntar pişirmenin püf noktaları: