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Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı, kadın beyninin bazı bölümlerini inceltebiliyor

Birçok ülkeden verilerin incelendiği bir araştırma, çocuklukta maruz kalınan cinsiyet ayrımcılığının, kadın beyninin bazı bölümlerini inceltebileceğini ortaya koydu

Giriş: 13.05.2023 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
Cinsiyet ayrımcılığı kadın beynini etkiliyor
AA

Medical Xpress'te yer alan habere göre, dünya genelinden nörolog, psikolog ve ruh sağlığı uzmanlarının da aralarında olduğu bilim insanları, cinsiyet ayrımcılığının, çocukluğunda cinsiyetinden dolayı farklı tutum ve davranışlara maruz kalan kadınların beynine olası etkilerini araştırdı.

7 BİN 876 KİŞİNİN SAĞLIK VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmada, 29 ülkeden, MR (Manyetik Rezonans) çektiren 7 bin 876 kişinin sağlık verileri incelendi.

Verileri incelenen kişilerin sosyal statüleri ve akademik geçmişleri de göz önüne alınan araştırmada, kadınların ülkeleriyle ilgili olarak cinsiyet ayrımcılığının derecesini tanımlamakta kullanılan eşitsizlik göstergeleri de ele alındı.

Araştırmada, eşitsizlik göstergesinin yüksek olduğu ülkelerden olan kadınların beyinlerinin 3 bölgesinin, eşitsizlik göstergesinin düşük olduğu ülkelerdeki kadınlarınkine göre, daha ince olduğu sonucuna ulaşıldı.

Eşitsizlik göstergesi yükseldikçe, beynin söz konusu bölümlerindeki incelmenin de arttığı kaydedilen araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

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