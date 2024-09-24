Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cinsel saldırı suçundan tutuklanan Sean 'Diddy' Combs'un şarkılarının dinlenme oranı arttı - Magazin haberleri

        Tutuklanan Sean 'Diddy' Combs'un şarkılarının dinlenme oranı arttı

        Seks ticareti ve şantaj suçlamasıyla tutuklanan Sean 'Diddy' Combs'un popülerliği arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 17:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Seks ticareti ve şantaj suçlamasıyla tutuklanan dünyaca ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'un şarkılarının dinlenme oranı arttı.

          Veri analizi şirketi Luminate, rapçinin geçen hafta tutuklanmasının ardından şarkılarının dinlenme rakamlarının yüzde 18,3 yükseldiğini açıkladı. Tartışmaların ardından dinlenme sayılarındaki artış alışılmadık bir durum değil.

        • 2

          Aynı şekilde ABD'li rap şarkıcısı R. Kelly, ününü ve konumunu kullanarak 20 yıl boyunca kadınlara ve çocuklara tacizde bulunma ve seks ticareti yapmak dâhil bir dizi suçtan 2021'de suçlu bulunmuştu.

          R. Kelly hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra dinlenme sayısı neredeyse iki katına çıkmıştı.

          Sean 'Diddy' Combs, aylardır seks ticareti iddiaları nedeniyle kriminal soruşturma altındaydı. 54 yaşındaki şarkıcı, seks ticareti ve şantaj suçlamaları nedeniyle pazartesi günü tutuklandı.

        • 3

          KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

          Çıkarıldığı mahkemede 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Sean 'Diddy' Combs, 2008'e kadar uzanan geniş kapsamlı bir suç operasyonu düzenlemekle suçlanıyor.

          Savcılar, rapçinin uyuşturucu, şiddet ve müzik endüstrisindeki güçlü konumunu kullanarak kadınları cinsel ilişkiye zorladığını ileri sürdü. Mahkeme belgelerine göre; Sean 'Diddy' Combs'un “suç girişimi” cinsel istismar için insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve kadınlara yönelik şiddetli saldırıları içeriyor.

        • 4

          MÜEBBET BİLE ALABİLİR

          Sean 'Diddy' Combs, haraç toplama, zorla seks ticareti ve fuhuş yapmak için insan kaçakçılığını da içeren tüm suçlamaları reddetti. Suçlu bulunması halinde Combs; en az 15 yıl, en fazla müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa