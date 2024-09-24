KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

Çıkarıldığı mahkemede 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Sean 'Diddy' Combs, 2008'e kadar uzanan geniş kapsamlı bir suç operasyonu düzenlemekle suçlanıyor.

Savcılar, rapçinin uyuşturucu, şiddet ve müzik endüstrisindeki güçlü konumunu kullanarak kadınları cinsel ilişkiye zorladığını ileri sürdü. Mahkeme belgelerine göre; Sean 'Diddy' Combs'un “suç girişimi” cinsel istismar için insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve kadınlara yönelik şiddetli saldırıları içeriyor.