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Wanda Hotels & Resorts'un Çin'deki turizm girişimi Wanda Vista'nın ilk açık deniz yönetim projesi İstanbul'da hizmete girdi. Wanda Vista İstanbul'un, aynı zamanda Batı dünyasına "Pure Oriental Delight" konseptini sunan ilk proje olma özelliğini de taşıdığı belirtildi

Yapılan açıklamaya göre, otelin iç tasarımı Wanda Hotel Design Institute tasarımcıları tarafından, Çin’in doğanın kurallarına uyma felsefesini yansıtarak tasarlandı.

Basın Ekpres’te yer alan Wanda Vista İstanbul'un, Ocak ayında 320 rezidansın yanı sıra 127 otel odası ile faaliyete geçeceği kaydedildi.

2 bin 600 metre kare alana kurulu olan otelde, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness center, cardio center, 2 adet grup stüdyosu ve sağlık kulübü yer alıyor.

Tesiste, Bistro De Vista, Çin mutfağı lezzetlerinin sunulduğu Zhen Restaurant, diğer alternatifler için Restoran Café Vista ve Executive Lounge gibi farklı konseptlere sahip restoranlar bulunuyor.