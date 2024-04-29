Çinli firma ile stratejik ortaklık

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Gaz teknolojileri faaliyet gösteren Uestco Enerji Sistemleri ve China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) Pekin'deki genel merkezinde imzalanan anlaşma ile stratejik bir ortaklık kurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre bu işbirliği, gelişmiş uzay teknolojilerini, en son yeşil enerji çözümlerine entegre ederek sıfır emisyon hedeflerine ulaşma konusunda ortak bir taahhütte bulunuyor. Türkiye'deki işbirliği faaliyetleri, "Terapec Industries" markası altında yürütülecek.

İşbirliği hidrojen, karbon yakalama, enerji santralleri ve türbinler, Yenilenebilir enerji verimliliği, yüksek verimli kömür rafinerizasyonu, doğalgaz sıvılaştırma, helyum yakalama gibi teknolojilere odaklanmayı, ayrıca sektörel trendlere göre gelecekte diğer alanlara da genişlemeyi planlıyor.

Uestco Enerji Sistemleri kurucu ortağı Tansu Destanoğlu, anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Pekin'de, CGWIC'in genel merkezinde bu protokolü imzalamak, sürdürülebilirlik ve teknolojik ilerleme yolculuğumuzda dönüm noktasıdır. İşbirliğimiz, ortak değerlerimiz ve araştırma ve geliştirme konusundaki karşılıklı taahhüdümüz üzerine kuruludur. Bu ortaklık, sadece teknoloji ve sürdürülebilirlik alanında bir sıçrama değil, aynı zamanda gezegenimiz için daha sürdürülebilir bir geleceğe atılan bir adımdır."