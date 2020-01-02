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Çin'in Heilongjiang eyaletine bağlı Qiqihar kentinde bir çoban, sürü halinde bulunan 400'den fazla koyuna askeri düzende yürümeyi öğretti.

Koyunlar otlamaya çıktığı sırada tek sıra halinde düzenli bir şekilde yürürken kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Koyunların sahibi Nie yaptığı açıklamada, "Koyunlarım her gün eve dönerken bu şekilde yürüyor" dedi.

Nie, her sıra için bir koyun lideri seçtiğini ve geri kalanların da onu takip ettiğini belirtti.

24 yaşındaki çoban, koyunlarının her birinin ismi olduğunu ve ismiyle çağırdığında koyunların yanına geldiğini ekledi.

Yaklaşık 6.5 milyon kez izlenen görüntüler için sosyal medyada kullanıcılar tarafından, "Çok iyi eğitilmişler", "Askeri yönetim" şeklinde yorumlar yapıldı.