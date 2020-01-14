14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Huawei, Xiaomi ve Oppo’nun ardından bir Çinli akıllı telefon markası daha Türkiye’ye geliyor. 2018 yılının Mayıs ayında kurulan Çinli akıllı telefon markası realme, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Merkezi Çin’in Shenzhen kenti ola realme’nin telefonları, önümüzdeki günlerde Türkiye’deki raflarda yerini alacak.
Fiyat/performansa odaklanan ürünleriyle orta segmentte faaliyet gösteren bir diğer Çinli telefon markası olan Oppo’nun eski Başkan Yardımcısı Li Bingzhong tarafından yönetilen realme, 2018 yılının mayıs ayında kuruldu. İlk dönemde Oppo'nun alt markası olarak konumlanan realme, ardından ayrı bir şirket olarak yapılandırıldı.
Genç tüketicilerle odaklanan marka, bir yılda Hindistan pazarında 4’üncü konuma yükselirken dünya akıllı telefon pazarında ise 2019’un üçüncü çeyreği itibariyle 7’nci sıraya çıktı.
Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Malezya, Pakistan, Mısır gibi 18’den fazla ülkede faaliyet yürüten realme, 2019 yılının mayıs ayında ise Avrupa’da İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'da satışlarına başladı.
3 MODEL İLE GİRİŞ YAPACAK
Firmadan yapılan duyuruya göre realme marka akıllı telefonlar bu ay Türkiye’de olacak. Son bir yılda 6 farklı ürün piyasaya süren realme, Türkiye’ye 3 ürün ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’deki tüketicilere yönelik olarak internet sitesini de açan şirket, amiral gemisi realme XT'nin yanısıra realme C2 ve realme 5 Pro modellerini satışa sunacak.
Android işletim sistemiyle çalışan bu telefonlardan realme XT, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 712 işlemci, 64 MP’lik dörtlü kamera, 6.4 inçlik Süper AMOLED ekran ile gelirken; realme C2, MediaTek Helio P22 işlemci, 13 MP + 2 MP’lik çift arka kameraya ve 6.1 inçlik ekrana; realme 5 Pro ise Qualcomm Snapdragon 712 işlemci, 48 MP’lik dörtlü kameraya ve 6.3 inçlik ekrana sahip.
İlk olarak yalnızca akıllı telefon ürünleri ile raflarda yerini alacak marka, önümüzdeki dönemde aksesuarlar ve diğer akıllı cihazlarını da Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.
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