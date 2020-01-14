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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, fiyatı 3500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamayacak. Önceki sınır 6 aydı. Fiyatı 3500 TL’nin altındaki cep telefonu alımlarında kullanılan krediler ise eskiden olduğu gibi 12 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Halen; tüketici kredilerinin vadesi 60 ay, nihai fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ay, nihai fatura değeri 120,000 TL'nin üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ay, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ay, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayla sınırlandırılıyor.

SEYAHAT HARCAMALARINDA DA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yönetmeliğe eklenen bir fıkrayla, BDDK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı.

BDDK dün de kredi kartıyla yurtdışı seyahatlerde havayolu, konaklama ve tur paketi harcamalarında taksit sayısını 6’dan 3’e indirmişti.