Çini mezunlarının sergisi

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini mezunlarının eserlerinden oluşan 'Özgün Başlangıçlar' Çini Sergisi Kandilli Yerleşkesi'nde açıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan Özel´in 2011 - 2019 yılları arasındaki öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergi, özgün motifler ve klasik örneklerden oluşurken sergide daha önce çini sanatında denenmemiş katmanlı çini eserleri de yer aldı.
Sergideki eserlere dair bilgilerin aynı zamanda cep telefonlarındaki QR kod ile dijital olarak da görüntülenebileceğini ve 17 Mart'a kadar sanatseverleri beklediklerini belirten Latife Aktan Özel şunları söyledi: "Sergimiz aynı zamanda dijital sergi olarak da açıldı. Eserlerimizde klasikten yola çıkıp özgün çalışmalar yapıyoruz. Burada gördüğünüz eserlerin hepsi özgün çalışmalardır ve esin kaynakları vardır. Araba jantından, rögar kapağından, bardaktan, tavus kuşundan esinlenilerek üretilmiş motifler ve var olan çiçeklerin stilize edilmiş halleriyle harmanlanarak çıkan eserlerimiz var. Biz bu çalışmaları yaparken farklı teknikler de uyguladık. Katmanlı çini tekniği bunlardan bir tanesi. Daha önce olmayan bir tekniği biz Türk çini sanatına kazandırdık. Çalışmalarımızın birçoğunda sürekli olarak bunu taşıyoruz."
Sergide eseri yer alan öğrencilerden Emine Serra Demirel ise eserlerin genel itibariyle özgün eserler olduğunu, doğadan ve başka objelerden esinlenildiğini belirterek şunları söyledi; "Geçmişten günümüze eserler incelenerek birçok farklı eser çıkarılabiliyor. Özellikle bizim okulumuzda geleneksele bağlı kalınarak çok daha modernize işler yapılabiliyor ve bunu hayatımıza da uygulayabiliyoruz. Bu eserleri hem kullanma hem de sergileme şansı oluyor."
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