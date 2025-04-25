Ciner Yayın Holding'in Can Holding'e devrine yönelik açıklama yapan Kenan Tekdağ, kamuoyuna ve çalışanlarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Değerli arkadaşlarım kardeşlerim,

Ciner Yayın Holding hisselerinin ülkemizin önemli iş grupları arasında yer alan Can Grubu’na devir işlemleri 24.4.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Öncelikle yeni dönemin tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sayın Didem ve Turgay Ciner’in şahsıma gösterdikleri eşsiz sevgi, saygı ve güven neticesinde öncü ve vizyoner girişimciliklerinin ürünü olan Ciner Yayın Holding’in medya yolculuğunun kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüş olmanın onurunu taşıdım. Bu görevi şerefle ve saygın bir çerçevede sürdürmeye çalıştım. Bu teveccühlerinden ve güvenlerinden dolayı sevgili kardeşlerim Turgay ve Didem Ciner’e kalpten ve dostlukla teşekkür ederim.

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Bu uzun dönem boyunca fedakarca görev yapan ve destek olan ayrılmış ve halen görevli tüm arkadaşlarıma ve kardeşlerime içtenlikle teşekkür ederim. Onların değerli emekleri Ciner Yayın Holding mecralarının ülkemizin en önemli ve saygın mecraları arasında yer almasında büyük pay sahibidir. Bundan sonra da mecralarımızın aynı başarıyı göstereceğine olan inanç ve güvenimi belirtmekten mutluluk duyuyorum.

Bu vesileyle yeni dönemin değerli kardeşlerim Can ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle temenni ediyor, hepinize sevgi selam ve iyi dileklerimi iletiyorum. Mehmet Kenan TEKDAĞ