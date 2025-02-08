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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Cinema Ecologica' film seçkisi Akbank Sanat'ta

        'Cinema Ecologica' film seçkisi Akbank Sanat'ta

        Ekosistemlerin Kırılganlığına Sinema Merceğinden Bir Bakış: CINEMA ECOLOGICA SEÇKİSİ 11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:10
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        'Cinema Ecologica' seçkisi Akbank Sanat'ta
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        Akbank Sanat, Hollanda Krallığı’nın katkıları ve Eye Filmmuseum ve SEE NL iş birliğiyle ekosistemlerin kırılganlığına, insan müdahalesinin doğaya etkilerine ve doğanın döngüsüne odaklanan Cinema Ecologica film seçkisini izleyicilerle buluşturuyor.

        'I Am the River, the River Is Me'
        'I Am the River, the River Is Me'

        Sinema aracılığıyla çevreyle kurduğumuz ilişkiye dair yeni perspektifler sunan bu seçkide Eye Filmmuseum’un 2022’de düzenlediği Cinema Ecologica programından beş film ile birlikte Movies That Matter resmi seçkisinde yer alan Hollanda Film Endüstrisi’ni temsil eden SEE NL katkısıyla "I Am the River, the River Is Me" filmi izleyicilerle buluşacak. Adalar, nehirler, ormanlar ve denizler gibi farklı ekosistemleri merkeze alan bu yapımlar, doğayı bir arka plan olarak değil, hikâyenin başkahramanı olarak anlatıyor.

        11 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında her Salı akşamı Akbank Sanat binasında gerçekleşecek film gösterimlerine sinemaseverler ücretsiz kayıt olup katılım sağlayabilecek. Kayıt için detaylı bilgi: Cinema Ecologica | Akbank Sanat

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        PROGRAM

        11 Şubat 2025 – Wistful Wilderness (Weemoed en Wildernis)

        Hollanda | 2012 | Türkçe altyazılı | Felemenkçe | 88 dk.

        Yönetmen: Digna Sinke

        Tiengemeten Adası’nın doğaya bırakılma sürecini 13 yıl boyunca belgeleyen bu film, geçicilik ve dönüşüm temalarına odaklanıyor.

        18 Şubat 2025 – The Flat Jungle (De Platte Jungle)

        Hollanda | 1978 | Türkçe altyazılı | Felemenkçe | 90 dk.

        Yönetmen: Johan van der Keuken

        Wadden Denizi’nin doğasını ve insan etkisini keşfeden belgesel, kıyı ekosistemlerini ve deniz organizmalarının mücadelelerini gözler önüne seriyor.

        25 Şubat 2025 – 5 Walks Trilogy

        Hollanda | 2008-2012 | Türkçe altyazılı | Felemenkçe | 56 dk.

        Yönetmen: Anna Abrahams

        5 Walks, Desert 79° ve 7 Peaks, Anna Abrahams'ın manzaranın kültürel anlamı üzerine odaklanan sinematik bir üçlemesidir.

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        5 Walks. Hercynia Silva 2008 | 16 dk.

        Kuzey Avrupa’nın ilkel ormanlarından geriye kalan son parçaların dehşet ve ihtişamı, avlanma, kaçış ve büyülü yaratıklarla karşılaşmalarla dolu bir geçmişi çağrıştırır. Doğanın kanunlarını bilenler, ormanda dolaşırken harika yerlere tanıklık edeceklerdir. Ancak ormana ait olmayanlar, umutsuzca kaybolurlar.

        Desert 79°: 3 Journeys Beyond the Known World 2010 | 19 dk.

        Bilinen dünyanın ötesine yapılan üç Arktik yolculuk, farklı beyaz tonlarında anlatılıyor. Pytheas, Kuzey Buz Denizi’ne yapılan bir keşif gezisini yazılı olarak kayda geçiren ilk kişiydi (M.Ö. 330). Kuzeybatı geçidini arayan İngiliz Amiral John Ross, evrenin tek sakinleriyle karşılaştığını rapor etti (1819). İsveçli mucit Andrée ve ortakları ise Kuzey Kutbu’na ayak basan ilk insanlar olmayı hedefledi (1897).

        7 Peaks 2012 | 23 dk.

        Bir insanın, kendisini bir dağın eteğinde bulduğunda zirveye tırmanma dürtüsü üzerine bir film. Zirve, karmaşık varoluşumuza dair daha net bir resim sunacak mı?

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        4 Mart 2025 – I Am the River, the River Is Me

        Hollanda / Norveç | 2024 | Türkçe altyazılı | İngilizce | 88 dk.

        Yönetmen: Petr Lorm

        Yeni Zelanda’daki Whanganui Nehri’nin, dünyada tüzel kişi olarak tanınan ilk nehir olması ve bu sürecin yerel topluluklar üzerindeki etkisi üzerine çarpıcı bir belgesel.

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        #Akbank Sanat
        #Cinema Ecologica
        #sinema
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