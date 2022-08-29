Cinayeti kırmızı örtü çözdü!

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi.
MAKTULÜN ÜZERİNE KIRMIZI ÖRTÜ ÖRTTÜLER
İHA'da yer alan habere göre mahalle sakinleri, kullanılmayan bir evin bahçesinde cansız beden görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerinin kırmızı bir örtüyle kapatıldığını belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait cansız beden, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinde yapılan araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cansız bedenin, Ali Haydar Sezgin’e (32) ait olduğu tespit edildi.
GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER ARAŞTIRILDI
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin’in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde araştırma yaptı. Cinayet dedektifleri, Sezgin’in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar’ın (19), aynı mahalledeki evine baskın yaptı.
AYNI ÖRTÜYE EVDE DE RASTLADILAR
Adreste yapılan aramada Sezgin’in cansız bedeninin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar’ın, Ahmet Çakantimor (20) ve Mürsel Can’ın (36) olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.’nin (27) evine gittiklerini belirledi.
ŞÜPHELİLER BİRBİRİNİ SUÇLADILAR
Operasyon için harekete geçen ekipler, Yusuf G.’nin aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli ile birlikte Mercan C. (36) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., “Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar’ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım” dedi. Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakantimor, Çakar ve Can birbirlerini suçladı.
3 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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