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        Haberler Dünya Çin ve Rusya, Japon Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyecek | Dış Haberler

        Çin ve Rusya, Japon Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyecek

        Pekin ve Moskova, iki ordu arasındaki "stratejik koordinasyonu derinleştirme ve güvenlik tehditlerinde müşterek tepki verme kabiliyetini güçlendirme amacıyla" Batı Pasifik'te ortak askeri tatbikat düzenleme kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 20:40 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:40
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        Ortak askeri tatbikat
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        Çin ve Rusya'ya ait donanma ve hava kuvvetlerinin Batı Pasifik'te Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Ohotsk Denizi'nde ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

        Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey/Etkileşim-2024" adını taşıyan tatbikatın, Çin ve Rusya orduları arasındaki "stratejik koordinasyonu derinleştirmeyi ve güvenlik tehditlerinde müşterek tepki verme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

        Çin ve Rus donanmalarının Pasifik'teki 6'ncı devriye faaliyetini yapacağı belirtilen açıklamada, Çin'in ayrıca Rusya'nın "Okyanus-2024" stratejik tatbikatına da katılacağı aktarıldı.

        Açıklamada, tatbikatların ve devriye faaliyetinin hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

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        TOKYO VE PEKİN ARASINDAKİ GERİLİM

        Bölgedeki askeri hareketliliğin, Çin ile Japonya arasında hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

        Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

        Öte yandan Çin'e ait araştırma gemisinin Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.

        Tokyo yönetimi her iki olayda da Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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