Buharda Çin mantısı nasıl yapılır? Bizim mantılardan biraz daha büyük ve genelde az suyla veya buharda pişirme yöntemiyle ağızlarda dağılan güzel bir yemek tarifidir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

BUHARDA ÇİN MANTISI MALZEMELERİ

⦁ 2 bardak un

⦁ Yarım bardak su

İçi için:

⦁ 3 adet mantar

⦁ 100 gr kıyma

⦁ Yarım adet kıyılmış soğan

⦁ Yarım adet pırasa

⦁ 1 kaşık sıvı yağ

⦁ 1 tatlı kaşığı nişasta

⦁ Tuz, toz zencefil

⦁ Karabiber

⦁ 1 çay kaşığı tuz

⦁ 1 yemek kaşığı soya sosu

Kızartmak için:

⦁ Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

⦁ 1 bardak su

Özel sosu için:

⦁ 2 kaşık soya sos

⦁ 1 kaşık sirke

⦁ 1 diş sarımsak

⦁ 1 kaşık susam yağı

BUHARDA ÇİN MANTISI YAPILIŞI

⦁ Unu yoğurup oda sıcaklığında 2 saat dinlendirelim. Cevizden biraz küçük parçalar alarak bezelere ayırın. Çay tabağından büyük olmayacak ve çok ince olmayan hamurlar açın.

⦁ İç harcı için kıyma hariç tüm malzemeleri rondodan çekin.

⦁ Çay tabağından büyük açtığınız hamurun içine harcımızdan koyup sıkıca hamuru kapatalım.

⦁ Zeytinyağı koyup öyle pişireceğiz tavada.

⦁ Hazırlanan mantıları dik olarak tavaya koyuyoruz.

⦁ Altı kızarınca az miktarda su ekleyip kapağını kapatarak buharda pişmeye bırakıyoruz.

⦁ Pişirdiğimiz mantıları sirke ve soya sosu eşliğinde servis ediyoruz.

⦁ Çinliler hamur işi tüketirken mutlaka sirkeyle yerler bu hazımsızlığı önler.