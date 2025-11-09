Habertürk
        Çin, Licien-1 roketiyle teknoloji test uydularını fırlattı

        Çin'in katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle iki teknoloji test uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:53
        Çin teknoloji test uydularını fırlattı
        Xinhua'nın haberine göre, teknoloji test uyduları Çutien 2A ve 2B, "Licien-1 Y9" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi yakınındaki ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

        Uyduların, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 9. başarılı taşıma görevi oldu.

        Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı "CAS Space" şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

        Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

        Bugüne dek toplam 75 uyduyu uzaya taşıyan roketin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

