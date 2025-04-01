Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?

Çin devlet medyasına bağlı hesaptan yapılan açıklamada, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine ortak yanıt verme konusunda Çin, Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığı belirtildi.

Çin medyasının açıklamaları, üç ülkenin, ABD Başkanı Trump'ın tarifelerine karşı koymaya çalıştığı dönemde bölgesel ticareti kolaylaştırmak amacıyla Pazar günü 5 yıl aradan sonra ilk kez ekonomik diyalog gerçekleştirmesinin ardından geldi.

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Çin Merkez Televizyonu'na bağlı Yuyuan Tantian, Weibo'da yaptığı paylaşımda; Japonya ve Güney Kore'nin Çin'den yarı iletken hammaddeleri ithal etmek istediğini , Çin'in de Japonya ve Güney Kore'den çip ürünleri satın almakla ilgilendiğini belirtti.

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Yazıda, üç tarafın tedarik zinciri iş birliğini güçlendirme ve ihracat kontrolleri konusunda daha fazla diyaloğa girme konusunda da anlaştığı belirtildi.

GÜNEY KORE 'ABARTILI' DEDİ, JAPONYA REDDETTİ

Güney Kore Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü, raporla ilgili soru üzerine, "ABD'nin tarifelerine ortak bir yanıt verildiği yönündeki haberin 'biraz abartılı' göründüğünü ifade etti.

Japonya Ticaret Bakanı Yoji Muto ise Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuya yönelik hafta sonu 3 ülke arasında ticaret bakanları seviyesinde toplantı yapıldığını ancak böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi. Muto, görüşmenin sadece görüş alışverişinde bulunma amacıyla gerçekleştiğini söyledi.

ABD yönetiminden ise konuya yönelik henüz bir açıklama gelmedi. TRUMP'IN 2 NİSAN'DAKİ TARİFE AÇIKLAMASI ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "2Nisan’ı bekleyin. Çok büyük bir gün olacak" demişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada Trump'ın "gururla" adlandırdığı gibi çarşamba gününün ABD'de "kurtuluş günü" olacağını söylemiş ve Trump'ın 2 Nisan'da "haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek" tarife planını açıklayacağını belirtmişti. Analistler, Trump'ın tarife adımlarının ticaret savaşlarını şiddetlendirebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği endişelerinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini kaydederken, dünya genelinde jeopolitik gerginliklerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söylüyor.