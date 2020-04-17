Reuters / HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınının harcama ve üretimdeki etkisi nedeniyle Çin ekonomosi 28 senenin ardından ilk defa ve rekor oranda küçüldü. Yetkililer üzerindeki iş kayıplarını önleme baskısı artıyor. Çin'de Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Ocak-Mart döneminde

yıllık bazda yüzde 6.5'lik beklentisinin hafif üzerinde gelerek, geçen senenin son çeyreğindeki yüzde 6'lık büyümenin ardından yıllık yüzde 6.8 küçüldü.

Bir önceki çeyreğe göre küçülme ise yüzde 9.8 oldu.

Bu küçülme dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in çeyreklik verileri kaydetmeye başladığı 1992 tarihinden bu yana

gerçekleşen ilk küçülme oldu. Mart ayında sanayi üretiminde beklentilerden çok daha az gerçekleşen düşüş Şubat ayından beri ekonominin bazı bölümlerini yeniden başlatma çabalarının işe yaradığı olarak yorumlandı ve umut ışığı oldu.

'DIŞ TALEP DARBE ALACAK'

Ancak analistler küresel seviyedeki koronavirüs salgınının Çin'in büyük ticaret ortaklarından gelen talebi düşürdüğünü ve iç pazardaki satışların da düşmesi nedeniyle Beijing'in zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu ifade ediyorlar. Industrial Bank Baş Ekonomisti Lu Zhengwei "İlk çeyrekte GSYİH tüm halkın yasaklar nedeniyle dışarı çıkmadığı ve ekonominin yavaşladığı bu dönemde büyük oranda beklenen seviyede geldi" dedi ve şunları söyledi:

"İleriki aşamalar için talebin düşük olması endişe verici. İç talep halkın halen sokağa çıkmamasının tüketim harcamaları

üzerindeki etkisi nedeniyle tam anlamıyla normale dönemezken, dış talep de salgın nedeniyle büyük darbe alacak gibi gözüküyor."