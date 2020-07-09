AA

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’li bir medya kuruluşuna telekonferans yoluyla Çin- ABD ilişkilerini değerlendirdi.

"Çin- ABD ilişkileri, kuruluşundan bu yana en ciddi sınamalarla yüzleşiyor.” ifadelerini kullanan Vang, ABD’li bazı siyasetçilerin ideolojik ön yargıları nedeniyle Çin'i rakipten öte düşmana dönüştürmek için çabaladığını, Çin’in kalkınmasını ve iki ülke arasındaki iletişimi engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Çin-ABD ilişkilerinin kaostan çıkarak düzene geri dönebilmesinin sadece iki ülke halklarının çıkarlarıyla değil dünyanın ortak geleceğiyle de bağlantılı olduğunu vurgulayan Vang, "ABD, Çin’e yönelik daha tarafsız ve soğukkanlı bir anlayış oluşturmalı, Çin politikasını daha makul bir şekilde formüle etmeli." görüşünü aktardı.

Vang, ilişkilerin doğru yola dönebilmesi için iki ülke arasında, tüm diyalog kanallarının açılması ve aktif olması, karşılıklı "yapılacaklar listesinin" müzakere edilmesi ve salgına karşı iş birliğine yoğunlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Çin’in yabancı ülkeleri taklit etmediğini ve kendi yönetim modelini ihraç etmediğini dile getiren Vang, "Çin, başka bir ABD olmayacak, olamaz." dedi.

Vang, ABD ve Çin’in birbirlerini dönüştürme arayışına girmek yerine, farklı sistem ve medeniyetlerin barışçıl şekilde birlikte varoluş yolunu keşfetmesi gerektiğini söyledi.

Çin ve ABD, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu, Güney Çin Denizi, geçen yıla damgasını vuran ticaret savaşı başta olmak üzere birçok konuda gerginlik yaşıyor.

Çin ABD'yi iç işlerine müdahale etmek, egemenlik haklarına saygı duymamakla suçlarken, Washington yönetimi ise zaman zaman doğrudan Çin yönetimini hedef alıyor.