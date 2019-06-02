02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin Tayvan ile Çin ana kıtasını ayıran Tayvan boğazından ABD Deniz kuvvetlerine ait gemileri geçirmesine öfkelenen Çin, ABD’ye sert bir uyarıda bulundu. Singapur’da düzenlenen Shangri-La Dialogue konferansında konuşan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Çin’in kutsal toprağı olarak gördüğü Tayvan için gerekirse güç kullanacaklarını söyledi. Wei, “Eğer herhangi birisi Çin’in Tayvan ile ilişkilerine müdahale edecek olursa Çin sonuna kadar savaşacaktır” dedi.
'SALDIRILMADIKÇA SALDIRMAYIZ'
2011’den beri Shangri-La Diyalog zirvesinde konuşan ilk Çin Savunma Bakanı olan Fenghe, Pekin’in Asya’daki askeri operasyonlarının yalnızca kendini savunma olduğunu vurguladığı konuşmasında, Çin’in çıkarlarına bir saldırı olması durumunda karşı atağa geçmek için hiç tereddüt etmeyeceğini söyledi. Fenghe, “Çin kendisine saldırılmadıkça saldırmayacaktır" diyerek Çin ile ABD arasındaki bir çatışmanın sonuçlarının felaket olacağı uyarısında bulundu.
Wei Fenghe, “Taraflar arasında bir anlaşmazlık veya bir savaş çıkmasının her iki ülkeye ve dünyaya felaket getireceğini anlıyor” dedi.
RESMİ İLİŞKİSİ YOK
Çoğu ülkenin olduğu gibi ABD, Tayvan arasında resmi ilişkisi olmamasıyla birlikte, Tayvan’ın en büyük silah tedarikçisi ve önemli destekçisi durumunda bulunuyor. ABD’nin Savunma Bakan vekili olan Patrick Shanahan, Cumartesi günü Shangri la toplantısında, Çin’in Asya’daki davranışını parmaklarının ucuna basarak izlemeyeceğini söyledi. Toplantıya Çin Halk Kurtuluş Ordusu Üniformasıyla gelen Çin Savunma Bakanı Fenghe, “Hiçbir teşebbüs Çin’i bölmeyi başaramayacaktır. Tayvan sorununa yapılacak herhangi bir müdahale başarısızlığa mahkumdur” dedi. Wei, "Eğer her kim Tayvan’ı Çin’de ayırmaya cesaret ederse Çin ordusu başka bir seçimi olmadan her türlü maliyete rağmen savaşmak zorunda kalacaktır. ABD bölünemez, Çin de öyle. Çin birleşmeli ve birleşecektir” dedi.
GÖVDE GÖSTERİSİNDE BULUNUYOR
Sert bir ticari savaş ile ABD ile Çin’in ilişkiler artan bir şekilde gerildi. ABD Tayvan’ı desteklerken Çin Güney Çin bölgesinde askeri gövde gösterisinde bulunuyor. ABD de aynı bölgede serbest deniz ticareti için devriye faaliyetlerinde bulunuyor.
Mayıs ayında Tayvan’ın Milli Güvenlik Başkanı David Lee geçen 40 yıl içinde ilk defa Beyaz Saray Milli Güvenlik danışmanı John Bolton ile görüşerek ABD ile Tayvan güvenlik görevlilerinin arasında ilk görüşmeyi başlattı. Haziran ayında başkanlık seçimi yapacak olan Tayland Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen , Çin’i Tayvan’ın Cumhuriyetini yıkmak istemekle suçluyor ve Adanın bağımsızlığını koruyacağını söylüyor. Wei, ABD’ye gönderme yaparak “Bazı ülkeler bölge dışından Güney Çin Denizi’ne gelerek serbest deniz ticareti adına güç gösterisinde bulunuyor” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!