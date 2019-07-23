23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alman otomotiv devi Daimler'e Çin'den ikinci ortak geldi. Beijing Automotive Group'ten (BAIC) yapılan açıklamaya göre, Çinli şirket Mercedes-Benz ve Daimler Trucks gibi markaları bünyesinde bulunduran Daimler'in yüzde 5 oranındaki hissesini satın aldı.
BAIC Yönetim Kurulu Başkanı Heyi Xu, "Bu adım, Daimler’in yönetimi ve stratejisine olan uyumumuzu ve güçlü desteğimizi pekiştiriyor" dedi.
Mayıs ayında, BAIC'in Daimler'den hisse alımı için fırsat kolladığı haberleri çıkmıştı. Çinli şirketin, attığı adımın Çinli Mercedes-Benz imalat şirketi Beijing Benz Automotive'e olan yatırımını güvence altına almanın bir yolu olarak gördüğü ifade ediliyor.
EN BÜYÜK ORTAĞI DA ÇİNLİ
Öte yandan, diğer bir Çinli otomotiv üreticisi Geely'de Daimler'den hisse alımında bulunmuştu. 2018 yılında Alman şirketin yaklaşık yüzde 10'unu 9 milyar dolara satın alan Geely, şirketin en büyük hissedarı olmuştu.
BAIC'in hisse alımıyla birlikte, Daimler'in yüzde 15 oranındaki hissesinin kontrolü Çin'li şirketlerin eline geçti.
Geely daha önce de İsveçli Volvo'yu ve İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus'u bünyesine katara ses getirmişti. Geely son olarak Mart ayında Daimler markalarından Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı.
Bu kapsamda, gelecekteki Smart modelleri Geely'nin Çin'deki fabrikasında üretilecek ve bu modellein tamamına yakını elektrik ile çalışacak.
Çinli Smart'ların 2022 yılında bantlardan inmesi bekleniyor.
DİĞERLERİ DE SATIN ALIYOR
BAIC ve Geely haricinde diğer Çinli şirketlerde Avrupalı otomotiv üreticilerini satın almak için yarışıyor.
Bunlardan Çin devletinin de ortaklığının bulunduğu SAIC Motor, bir dönem BMW ve Ford gibi markaların bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil markası MG'yi bünyesine katması ile biliniyor. SAIC bir diğer İngiliz üretici Leyland'ın da sahibi konumunda.
İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin de yüzde 45.5 oranındaki hissesi Çinli kimya şirketi ChemChina'nın elinde bulunuyor.
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