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        Haberler Dünya Çin'den ABD'ye 20 yılı aşkın süre sonra ilk kez panda kiralanıyor

        Çin'den ABD'ye 20 yılı aşkın süre sonra ilk kez panda kiralanıyor

        Çin'in, yaklaşık 20 yılı aşkın süre sonra ilk kez ABD'nin California eyaletindeki San Diego Hayvanat Bahçesi'ne panda kiralayacağı bildirildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:27
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        • 1

          San Diego Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı İttifakı Sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin yakın gelecekte iki dev pandaya kavuşacaklarını duyurdu.

        • 2

          Sözcü, pandaların hayvanat bahçesine ulaşacağı tarihin henüz netleşmediğini belirterek, "Pandalarımızı çok uzak olmayan bir tarihte alacağımız konusunda umutluyum." ifadesini kullandı.

        • 3

          Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı da yerel basına yaptığı açıklamada, San Diego Hayvan Bahçesi'ne pandaların yakın zamanda gönderileceği bilgisini paylaşarak, "Ülke dışında yaşayan dev pandaların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması, uluslararası işbirliğinin en önemli ilkesi." değerlendirmesinde bulundu.

        • 4

          Çin ile ABD arasında yaklaşık 52 yıldır süren "panda diplomasisi", 6 Aralık 2000'den itibaren ulusal hayvanat bahçesi için kiralanan Mei Xiang ve Tian Tian'ın 7 Aralık 2023'te ülkeden ayrılmasıyla sona ermişti.

        • 5

          ÇİN'İN PANDA DİPLOMASİSİ

          Çin, "panda diplomasisi" olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor.

        • 6

          Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

        • 7

          Pekin'in Washington'la panda diplomasisi, 1972'de başlamış ancak Çin-ABD ilişkilerinin kötüleşmesiyle duraklama noktasına gelmişti.

        • 8

          Geçen yıl aralık ayında sözleşmenin sona ermesiyle 3 pandanın ülkesine geri gönderilmesine ilişkin konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin ve Amerikan halkları arasında dostluk elçisi olarak" ABD'ye tekrar panda gönderebileceklerini açıklamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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