Çin'den ABD'deki vatandaşlarına uyarı

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Çin'in ABD Büyükelçiliği, bölgedeki "endişe verici" güvenlik durumları nedeniyle vatandaşlarından kişisel güvenliklerine dikkat etmelerini tavsiye etti.

Büyükelçilik, ABD'de Çin'e karşı çok fazla "nefret suçu" olduğunu ve birçok Asyalı'nın "kötü niyetli" saldırılarla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Büyükelçilik, risk altındaki kişiler arasında uluslararası öğrenciler ve çalışanlar ile Çin tarafından finanse edilen kurumlardaki görevliler olduğunu belirtti.