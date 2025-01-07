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        Haberler Bilgi Gündem Çin'de görülen ve Hindistan'a yayılan HMPV virüsü nedir? HMPV virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, yeni bir virüs mü?

        Çin'de görülen ve Hindistan'a yayılan HMPV virüsü nedir? HMPV virüsü belirtileri nelerdir?

        Çin'in kuzeyinde insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı korkuya neden oldu. 5 yıl önce Çin'den tüm dünyaya yayılan Covid-19 sonrası yeni bir virüs daha gündeme geldi. Son olarak Hindistan'a da yayılan virüs beraberinde "HMPV virüsü nedir, belirtileri nelerdir?" sorusunu da getirdi. İşte, HMPV virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:21
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        • 1

          Çin'in Pekin şehrinde artan HMPV virüs vakaları Hindistan'a da yayıldı. Özellikle 14 yaş altında yayıldığı söylenen HMPV ilk kez 2001 yılında tespit edilse de çok daha önceden var olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle uzmanlar küresel olarak önemli bir miktarda bağışıklık kazanıldığı düşüncesinde. Peki, HMPV virüsü belirtileri nelerdir?

        • 2

          HMPV VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

          HMPV'nin belirtileri grip veya soğuk algınlığına benziyor. Semptomlar arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı yer alıyor. Bazı kişiler hastalığı diğerlerinden çok daha ağır geçirebiliyor.

          CDC'ye göre virüs her yaş grubundan insanda zatürre ve bronşit gibi üst ve alt solunum yolları hastalıklarına yol açabiliyor. Fakat bunlar en çok çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülüyor.

        • 3

          Virüsün kuluçka süresinin 3-6 gün arası olduğu, hastalığın ortalama süresinin ise diğer solunum yolları hastalıklarınınkine benzer olduğu, hastalığın şiddetine göre değişebildiği düşünülüyor.

          CDC'ye göre HMPV vakaları ılıman iklimlerde en çok kış sonu ve bahar başı artıyor.

        • 4

          HMPV VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

          HMPV'nin en yaygın bulaşma şeklinin, öksürme ve hapşırma gibi sırasında ciğerdeki salgıların havaya karışması yoluyla olduğu düşünülüyor.

          Dokunmak ve el sıkışmak gibi yakın temaslar da virüsü yayabiliyor. Kışın soğuk aylarda insanlar kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirdiği için virüs de daha çok yayılıyor.

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