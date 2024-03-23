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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

        Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl kaydedilen düşüş, bu yılın ilk iki ayında devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.03.2024 - 09:58
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        Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı
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        Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Şubat 2024 döneminde 215,09 milyar yuan (yaklaşık 30,29 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

        Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 azaldı.

        Çin'de, 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmişti.

        Buna rağmen Çinli yetkililer, ülkenin yabancı yatırımlar için cazip yönlerinin olumsuz faktörlere ağır bastığını, bu yüzden geleceğe yönelik beklentilerin yüksek olduğunu savundu.

        Bu yılın ilk iki ayındaki düşüşün gerekçesi olarak geçen yılın aynı döneminde yatırım miktarının yüksek oluşunu gösteren yetkililer, 2023'te yabancı yatırımların yıllık bazda azalmasına rağmen son 10 yıldaki en yüksek olduğu üçüncü yıl olduğuna işaret etti.

        Yetkililer, ocak ve şubat aylarında yabancılar tarafından kurulan şirketlerin sayısının yüzde 34,9 artarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çekti.

        Küresel jeopolitik belirsizlikler, Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltmaya yaklaşımı ve bunun tedarik zincirlerinde yarattığı değişimler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkiliyor.

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