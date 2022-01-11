Çin'de COVID-19'a karşı 'para ödüllü' önlem

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Çin'de belirli bölgelerde yerel vakaların artmasının ardından yeni önlemler alınıyor.

BNO Newsroom'da yer alan habere göre, ülkede bazı eyaletlerde COVID-19 kuralını ihbar edenleri yakalamak için 'para ödülü' sistemi devreye sokuldu.

Buna göre karantina ihlali yapan birini şikayet eden 300 yuan (47 $), izolasyonu ihlal eden birini şikayet eden 500 yuan (78 $), daha sonra testi pozitif çıkan birini bildiren ise 10 bin yuan (1.570 $) para ödülü alacak.

ÇİN'DE SON 24 SAATTE 157 VAKA

Çin ana karasında 24 saatte, 97'si yurt içi kaynaklı 157 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yurt içi kaynaklı vakaların 60'ı Hınan eyaletinde görüldü. Eyalet merkezi Cıongcou şehrinde 24, Şuçang'da 21 ve Anyang'da 15 yerel vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 776 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 404 hastanın tedavisi sürüyor.