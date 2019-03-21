Çimsa yılın büyük satın almalarından birine imza atarak Meksikalı Cemex'in İspanya'da sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nı almak için uzlaştığını duyurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, Buñol Beyaz Çimento Fabrikası için Cemex ile 180 milyon dolar karşılığında anlaşıldığı belirtildi.

Çimsa'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, satın almaya ilişkin sözleşme müzakerelerinin devam ettiği belirtilerek, "Şirketimiz tarafından Bunol Beyaz Çimento Fabrikası'nın satın alınması yurtdışında var olan veya kurulacak olan iştirakimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

Meksikalı Cemex, söz konusu fabrikası 1990'ların başında Valenciana de Cementos'tan almıştı. Cemex'in satışı şirket borçlarını azaltmak ve elde edilen geliri "genel şirket hedefleri" doğrultusunda kullanacağı belirtiliyor.

İspanyol basınında sözleşmenin nisan ayında imzalanacağı ve satışın 2019 yılının 2. yarısında tamamlanacağı belirtilirken, satın almaya 50 ülkede faaliyet gösteren Cemex'in Meksika ve ABD'deki beyaz çimento fabrikalarının dahil olmadığı vurgulandı.

BEYAZ ÇİMENTODA DÜNYA LİDERİ OLACAK

1972 yılında kurulan ve beyaz çimento alanında dünyanın ilk üç markasından biri olan Çimsa, bu satın almayla beyaz çimentoda küresel lider olacak.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “50 yıla yakın süredir var olduğumuz çimento işimizde, yeni yatırımımızla Sabancı olarak bugün bir dünya lideri haline gelmekten gurur duyuyoruz. Türkiye’deki liderlik pozisyonumuzu uluslararası boyuta taşıyan bu yatırım, portföyümüzü daha dengeli ve daha dinamik yönetme stratejimiz açısından çok önemli bir adımdır. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, işlerimizi dünya standartlarında yöneterek, tecrübe ve birikimlerimizle küresel liderlik hedefliyoruz. ” dedi.

İspanya’daki Bunol Fabrikası’nın satın alınması ile birlikte, dünya çimento pazarının katma değeri en yüksek olan beyaz çimento işkolunda yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu yatırım kararıyla, Çimsa daha geniş bir coğrafyada söz sahibi oluyor. Çimsa yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka

Avrupa’nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka ise, Bunol Çimento Fabrikası’nın, Avrupa’daki en teknolojik beyaz çimento fabrikası olduğunu belirterek: “Çimsa, özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlığı ve geniş dağıtım yapılanmasıyla Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yer alıyor. 2018 yılında Çimsa olarak, operasyonel karımızın yüzde 50’sinden fazlasını yurtdışı operasyonlarımızdan elde ettik. Çimsa’nın küresel çimento pazarındaki bu yeni ve daha güçlü konumu, Türkiye’nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı da çok daha iyi noktalara taşıyacaktır. Bunol Fabrikası’nın da üretim ve dağıtım ağımıza katılması ile birlikte, beyaz çimento üretim kapasitemizde yüzde 40 artış sağlayarak, Çimsa’yı küresel beyaz çimento ticaretinde dünyanın en büyüğü durumuna getirmiş olacağız” açıklamasında bulundu.

Sabancı Topluluğu'nun iştiraki olan Çimsa, Hamburg (Almanya),Trieste (İtalya),Sevilla ve Alicante (İspanya),Gazimagusa (KKTC),Köstence (Romanya) ve Novorossiysk’de (Rusya) bulunan terminalleriyle uluslararası arenada boy gösteriyor.



