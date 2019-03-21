21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çimsa yılın büyük satın almalarından birine imza atarak Meksikalı Cemex'in İspanya'da sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nı almak için uzlaştığını duyurdu.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, Buñol Beyaz Çimento Fabrikası için Cemex ile 180 milyon dolar karşılığında anlaşıldığı belirtildi.
Çimsa'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, satın almaya ilişkin sözleşme müzakerelerinin devam ettiği belirtilerek, "Şirketimiz tarafından Bunol Beyaz Çimento Fabrikası'nın satın alınması yurtdışında var olan veya kurulacak olan iştirakimiz tarafından yapılacaktır" denildi.
Meksikalı Cemex, söz konusu fabrikası 1990'ların başında Valenciana de Cementos'tan almıştı. Cemex'in satışı şirket borçlarını azaltmak ve elde edilen geliri "genel şirket hedefleri" doğrultusunda kullanacağı belirtiliyor.
İspanyol basınında sözleşmenin nisan ayında imzalanacağı ve satışın 2019 yılının 2. yarısında tamamlanacağı belirtilirken, satın almaya 50 ülkede faaliyet gösteren Cemex'in Meksika ve ABD'deki beyaz çimento fabrikalarının dahil olmadığı vurgulandı.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka.
BEYAZ ÇİMENTODA DÜNYA LİDERİ OLACAK
1972 yılında kurulan ve beyaz çimento alanında dünyanın ilk üç markasından biri olan Çimsa, bu satın almayla beyaz çimentoda küresel lider olacak.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “50 yıla yakın süredir var olduğumuz çimento işimizde, yeni yatırımımızla Sabancı olarak bugün bir dünya lideri haline gelmekten gurur duyuyoruz. Türkiye’deki liderlik pozisyonumuzu uluslararası boyuta taşıyan bu yatırım, portföyümüzü daha dengeli ve daha dinamik yönetme stratejimiz açısından çok önemli bir adımdır. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, işlerimizi dünya standartlarında yöneterek, tecrübe ve birikimlerimizle küresel liderlik hedefliyoruz. ” dedi.
Avrupa’nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası
Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka ise, Bunol Çimento Fabrikası’nın, Avrupa’daki en teknolojik beyaz çimento fabrikası olduğunu belirterek: “Çimsa, özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlığı ve geniş dağıtım yapılanmasıyla Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yer alıyor. 2018 yılında Çimsa olarak, operasyonel karımızın yüzde 50’sinden fazlasını yurtdışı operasyonlarımızdan elde ettik. Çimsa’nın küresel çimento pazarındaki bu yeni ve daha güçlü konumu, Türkiye’nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı da çok daha iyi noktalara taşıyacaktır. Bunol Fabrikası’nın da üretim ve dağıtım ağımıza katılması ile birlikte, beyaz çimento üretim kapasitemizde yüzde 40 artış sağlayarak, Çimsa’yı küresel beyaz çimento ticaretinde dünyanın en büyüğü durumuna getirmiş olacağız” açıklamasında bulundu.
Sabancı Topluluğu'nun iştiraki olan Çimsa, Hamburg (Almanya),Trieste (İtalya),Sevilla ve Alicante (İspanya),Gazimagusa (KKTC),Köstence (Romanya) ve Novorossiysk’de (Rusya) bulunan terminalleriyle uluslararası arenada boy gösteriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!