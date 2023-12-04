Cimrilikleri yüzünden hayatları çok zor! İşte tasarruf etmenin en çılgın yolları

KATE HASHIMOTO

Kate, yalnızca çöpten yemek yiyor ve ev eşyalarını da çöpten buluyor. Bununla beraber, kamusal alanlardaki peçeteleri daha sonra evinde kullanmak üzere alıyor ki topladıklarını da kurutarak defalarca kullanıyor. Yalnızca ikinci el kıyafet satan mağazalardan giyinen Kate ayrıca evinde doğal gaz da kullanmıyor.