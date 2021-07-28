Cimilli İbo yoğun bakıma alındı

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2020'de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Karadeniz’in sevilen ses sanatçılarından birisi olan İbrahim Özer, yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 'Cimilli İbo' lakaplı sanatçı, yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği yaşayan Özer'in kanında da aşırı enfeksiyona rastlandı.

İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Özer için dostları sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. 'Cimilli İbo' için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

ORGANLARINDA HASAR OLUŞMUŞTU

Geçen yıl koronavirüse yakalanıp, yoğun bakımda tedavi gören şarkıcının o dönem organlarında hasar oluşmuştu. Özer'in böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atlamış ve şarkıcıya böbrek nakli yapılmıştı.