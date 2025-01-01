Cimbom'dan yerli operasyonu!
Galatasaray transferden önce iç barışı sağlayacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa'dan talipleri olan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a imza attıracak
- 1
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray transferden önce iç barışı sağlayacak.
- 2
İlk olarak Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan ve yıllık ücretine zam yapan sarı-kırmızılılar diğer yerli oyuncuların haklarını da koruma altına alacak.
- 3
Galatasaraylı idareciler, yıllık ücretleri döviz değil Türk Lirası cinsinden ödenen yıldızlarla masaya oturacak.
-
- 4
Avrupa devlerinin peşinde koştuğu Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmeleri hem uzatılacak hem de yıllık ücretlerine zam yapılacak.
- 5
Yabancı futbolculara Euro olarak ödeme yapan Cimbom, takımı son üç sezondur sırtlayan yerli futbolcuların da maddi - manevi haklarını böylece koruyacak.
- 6
Sarı-kırmızılı idareciler, Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücreti için daha önceden görüşmeler yapmış ve prensipte el sıkışmıştı.
-
- 7
Galatasaray yeni yılla birlikte milli yıldızın mukavelesini 1.8 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlıyor.
- 8
Cimbom'un ilk etapta imza attıracağı diğer yıldız ise Yunus Akgün...
- 9
Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt gibi takımların peşinde olduğu milli futbolcunun temsilcisiyle masaya oturulacak.
-
- 10
16 milyon TL'Lik yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün'e daha önce aracılar ile 40 milyon lira teklif edilmişti.
- 11
Sarı-kırmızılı kulüp Yunus'un yıllık ücretini de 1,4 milyon Euro'ya denk gelen 50 milyon lira civarına çekmeyi hedefliyor.
- 12
Galatasaraylı idareciler, 8 yaşından bu yana altyapıda bulunan Yunus Akgün'ün görüşmelerinde pürüz yaşamayacağını düşünüyor.
-