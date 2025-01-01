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        Haberler Spor Transfer Cimbom'dan yerli operasyonu! - Futbol Haberleri

        Cimbom'dan yerli operasyonu!

        Galatasaray transferden önce iç barışı sağlayacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa'dan talipleri olan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a imza attıracak

        Giriş: 01.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:12
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        • 1

          Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray transferden önce iç barışı sağlayacak.

        • 2

          İlk olarak Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan ve yıllık ücretine zam yapan sarı-kırmızılılar diğer yerli oyuncuların haklarını da koruma altına alacak.

        • 3

          Galatasaraylı idareciler, yıllık ücretleri döviz değil Türk Lirası cinsinden ödenen yıldızlarla masaya oturacak.

        • 4

          Avrupa devlerinin peşinde koştuğu Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmeleri hem uzatılacak hem de yıllık ücretlerine zam yapılacak.

        • 5

          Yabancı futbolculara Euro olarak ödeme yapan Cimbom, takımı son üç sezondur sırtlayan yerli futbolcuların da maddi - manevi haklarını böylece koruyacak.

        • 6

          Sarı-kırmızılı idareciler, Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücreti için daha önceden görüşmeler yapmış ve prensipte el sıkışmıştı.

        • 7

          Galatasaray yeni yılla birlikte milli yıldızın mukavelesini 1.8 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlıyor.

        • 8

          Cimbom'un ilk etapta imza attıracağı diğer yıldız ise Yunus Akgün...

        • 9

          Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt gibi takımların peşinde olduğu milli futbolcunun temsilcisiyle masaya oturulacak.

        • 10

          16 milyon TL'Lik yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün'e daha önce aracılar ile 40 milyon lira teklif edilmişti.

        • 11

          Sarı-kırmızılı kulüp Yunus'un yıllık ücretini de 1,4 milyon Euro'ya denk gelen 50 milyon lira civarına çekmeyi hedefliyor.

        • 12

          Galatasaraylı idareciler, 8 yaşından bu yana altyapıda bulunan Yunus Akgün'ün görüşmelerinde pürüz yaşamayacağını düşünüyor.

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