Ciltlerinden nefes alıyor ve besleniyorlar... Kurbağalar hakkındaki 10 ilginç bilgi!

SICAKLIKLA RENK DEĞİŞTİREBİLEN TÜRLER MEVCUT

Bazı kurbağalar vücut ısısı, stres ya da ışığa bağlı olarak renk değiştirebiliyor. Bu, hem savunma hem de sıcaklık düzenleme amaçlı kullanılan olağanüstü bir yetenek.