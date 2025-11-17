Ciltlerinden nefes alıyor ve besleniyorlar... Kurbağalar hakkındaki 10 ilginç bilgi!
Kurbağalar çoğu zaman yalnızca zıplayan küçük canlılar olarak görülse de aslında dünyanın en sıra dışı adaptasyonlarına sahip türlerinden biri. Derilerinden su içmelerinden, donarak hayatta kalmalarına kadar birçok özellikleri hâlâ araştırılıyor. İşte detaylar…
Ormanların, göletlerin ve yağmur ormanlarının görünmez kahramanları olan kurbağalar, barındırdıkları olağanüstü biyolojik özelliklerle bilim insanlarını bile şaşırtıyor. Hem suya hem karaya uyum sağlayan bu amfibiler, hayatta kalma yöntemleriyle tam bir doğa harikası. Merak edilen tüm ilginç bilgiler haberimizin devamında…
CİLTTEN NEFES ALABİLME ÖZELLİĞİ
Kurbağalar yalnızca akciğerleriyle değil, ciltleri üzerinden de oksijen alabiliyor. Nemli olmaları bu yüzden hayati önem taşıyor; çünkü kuru bir cilt solunumu ciddi şekilde engelliyor.
SUYU DERİLERİNDEN EMERLER
Kurbağalar su içmez. İhtiyaç duydukları suyu “içme yaması” adı verilen karın bölgesindeki ince deriden emerler. Bu özel yapı, yağmur sonrası hızla su toplamalarını sağlar.
ZIKKIM GİBİ ZEHIRLI TÜRLER VAR
Zehirli ok kurbağaları, küçücük bedenlerine rağmen insanı bile öldürecek kadar güçlü toksinler taşıyor. Bu zehir çoğu zaman beslenme biçimlerinden kaynaklanıyor.
GÖZLERİNİ YEMEK İÇİN KULLANIYORLAR
Yemek yerken gözlerini içeri doğru bastırıp ağız boşluğuna destek oluyorlar. Bu hareket avın yutulmasını kolaylaştırıyor.
DİLLERİ ŞAŞIRTICI DERECEDE HIZLI
Kurbağaların dilleri, bir sineği milisaniyeler içinde yakalayabilecek kadar hızlı. Yapışkan yüzeyleri sayesinde avlarını anında kavrıyorlar.
SICAKLIKLA RENK DEĞİŞTİREBİLEN TÜRLER MEVCUT
Bazı kurbağalar vücut ısısı, stres ya da ışığa bağlı olarak renk değiştirebiliyor. Bu, hem savunma hem de sıcaklık düzenleme amaçlı kullanılan olağanüstü bir yetenek.
KULAK ZARI DIŞARIDADIR
Kurbağaların yanaklarının hemen arkasında görülen yuvarlak yapı bir dış kulak zarıdır. Bu zar, hem yön tayini sağlar hem de yoğun çağrıları filtreler.
UZUN MESAFELERE SIÇRAMA REKORTMENLERİ
Bazı türler kendi vücut uzunluklarının onlarca katı kadar sıçrayabilir. Bu, hem kaçış hem de avlanma için hayati bir avantaj sağlar.
KUTUPLARA MEYDAN OKUYAN TÜRLER VAR
Donarak kış uykusuna yatabilen kurbağalar bulunuyor. Vücutlarındaki özel maddeler hücrelerin buz kristalleri tarafından hasar görmesini engelliyor.
YAVRULARI BAŞKA BİR EVREDE YAŞAR
Kurbağalar başkalaşımın en belirgin örneklerinden biri. Suda solungaçla başlayan yaşam, karada akciğerle devam ediyor.